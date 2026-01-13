Rapor doğruladı: Matmazel dövülerek öldürülmüş

Ankara’da sokakta yaşayan Matmazel (kirli) adlı köpeğin ölümüne ilişkin rapor açıklandı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nın hazırladığı nekropsi raporu, Matmazel’in doğal nedenlerle değil şiddetli fiziksel travma sonucu hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

EGO Genel Müdürlüğü, Matmazel’in darp edilmesiyle bağlantılı belediye çalışanlarının iş akitlerini sonlandırdığını duyurdu.

Rapor Matmazel’in vücudunda çok sayıda travma bulgusunu ortaya koydu. Uzmanlar; tırnak kırıkları ve çevresinde kanama, kafatasında subdural kanama, beyin ve beyincikte yaygın kanamalar, hipofiz bezinde kanama, göğüs boşluğunda kanlı sıvı birikimi (hemotoraks) ve karın boşluğunda yaygın iç kanama (hemoperitoneum) tespit etti.

Ayrıca akciğer, kalp, dalak, böbrek ve mezenteriyal lenf yumrularında kanamalar ile atlanto-oksipital eklem bölgesinde kanama ve ödem saptandı.

Raporda ölüm nedenini, “yaygın internal kanamalara bağlı gelişen hipovolemik şok sonucu solunum ve dolaşım kollapsı” olarak kayda geçirdiler.

Bu bulgular, Matmazel’in vücudundaki yoğun iç kanamaların kan hacmini kritik düzeye düşürdüğünü ve solunum ile dolaşım sisteminin çökmesine yol açtığını gösterdi. Uzmanlar, tüm bulguların şiddetli künt travma ile uyumlu olduğunu vurgulayarak ölümün kaza ya da doğal süreç sonucu gerçekleşmediğini belirtti.

Ankara Üniversitesi’nin nekropsi raporunun ardından EGO Genel Müdürlüğü kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamada, Matmazel’in darp edildiğinin raporla kesinleştiği belirtildi ve sürece Ankara Barosu’nun da dahil olduğu ifade edildi.

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla daha önce görevden el çektirilen çalışanların iş akitlerini feshettiklerini açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğü açıklaması şöyle:

“Ankara Demetevler Metro İstasyonu’nda 15 yaşındaki ‘Matmazel’ isimli köpeğe yönelik darp iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi 03.01.2026 tarihinde idari ve adli inceleme başlattı.

Ankara Barosu’nun da dahil olduğu süreçte, Matmazel’i Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Tanı Laboratuvarı’na götürdük. Patolojik incelemeler sonucunda hazırlanan rapor, köpeğin darp edildiğini ortaya koydu.

Bu rapor doğrultusunda, daha önce görevden el çektirdiğimiz kişilerle ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla iş akitlerini feshettik.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen adli soruşturma devam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu dosyada müşteki/katılan olarak yer alacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Ne olmuştu? Matmazel’in metroda yatarken çekilmiş fotoğrafını manşet görseli olarak kullanan ve “Demetevler Metrosu’nu sokak köpekleri bastı” başlığıyla köpeği hedef gösteren Polatlı Postası da söz konusu iddiaları reddettiği bir açıklama yayımlamıştı. Yerel gazete, haberin amacının sokaktaki hayvanları hedef göstermek değil, hem vatandaşların “güvenliğini sağlamak” hem de sokaktaki hayvanların beslenme ve barınma sorunlarına dikkat çekmek olduğunu iddia etmişti. İmza kampanyası Matmazel’in faillerinin yargılanması için change.org’da da imza kampanyası başlatıldı. Kampanyada, güvenlik veya temizlik görevlisi olduğu öne sürülen faillerin cezalandırılması ve metro güvenlik kameralarının açıklanması talep edildi. Mahalle sakinleri ve hayvan hakları savunucuları, Matmazel’in kimseye zarar vermediğini ve sevilen bir dost olduğunu vurgulayarak olayın aydınlatılmasını talep etti

