Rapor: Almanya'da ayrımcılığa uğrayanların sayısı artıyor

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'nin 2023 yılı raporu Berlin'de açıklandı.

Rapora göre; geçen yıl daireye 10 bin 772 başvuru yapıldı. 2022 yılına göre 2 bin fazla başvuru yapılırken; 2019 yılına kıyasla ise başvurular iki kat arttı.

DW Türkçenin haberine göre, daireye başvuran 3 bin 400 kişi ten rengi ya da kökeni nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığını söylerdi.

Bu grubu 2 bin başvuru ile engelliler ya da kronik rahatsızlığı olanlar izledi.

2 bin kişi ise; cinsiyeti ya da cinsel yönelimi nedeniyle, bin kişi yaşı, 600 kişi de dini inancı ya da dünya görüşü nedeniyle ayrımcılığa uğradığını belirtti.

Rapora göre ayrımcılık kendisini en çok iş yaşamında gösteriyor. Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne başvuranların üçte biri iş hayatında olumsuz tecrübeler yaşadığını aktardı.

Bunları toplu taşıma, restoran ya da alışverişte, özetle gündelik hayatta ayrımcılığa uğradığını söyleyenler takip etti.

Üçüncü sırada ise emniyet, mahkeme ya da resmi devlet dairelerinde ayrımcılığa maruz kaldığını söyleyenler yer aldı.

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"Siyahlar çok hırsızlık yapıyor"

Raporda bazı somut örneklere de yer verildi. Örneğin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne başvuran siyah bir vatandaş, bir dükkanda güvenlik personelinin sadece kendisine kimlik sorduğunu ve görevlinin bunu "Siyahlar çok hırsızlık yapıyor" şeklinde gerekçelendirdiğini aktardı.

Bir başka vakada ise emekli bir öğretmen iş başvurusunun, 'öğrencilerin genç öğretmenlerle daha iyi anlaşabileceği, yaşlı öğretmenlerin bu görevin üstesinden gelemeyeceği' gerekçesiyle reddedildiğini anlattı.

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"Rakamlar endişe verici"

Alman hükümetinin Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu Ferda Ataman, Berlin'deki basın toplantısında yaptığı açıklamada, “rakamların endişe verici bir eğilimi gösterdiğini” söyledi.

Ataman, "'Yabancılar dışarı' ortamı ve insan onurunun hiçe sayılmasını sadece Sylt ya da halk festivallerinde gözlemlemiyoruz" dedi.

Göçmenler, engelliler ve farklı cinsel yönelimleri olanların bunu gündelik hayatlarında yaşadığını belirten Ataman, iş ya da ev ararken maruz kalınan ayrımcılığı örnek olarak verdi. Ataman bu kişilerin kendilerini yalnız bırakılmış hissettiğini de ifade etti.

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Gerçek veriler daha fazla olabilir

Raporda bu sayıların Almanya'da ayrımcılığın gerçek boyutunu göstermediğinin altı çizildi ve Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi dışında insanların başvurabileceği başka merkezlerin de bulunduğu hatırlatıldı.

Ayrıca birçok kişinin yaşadığı ayrımcılığı yetkili birimlere bildirmediğine de dikkat çekilerek, "Bu nedenle gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz" tespitine yer verildi.

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi 2006 yılından bu yana Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) uyarınca vatandaşlara danışmanlık hizmeti sunuyor ve haklarını savunuyor.

(RT)