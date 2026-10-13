TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 13.10.2026 12:46 13 Cotmeh 2026 12:46
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.10.2026 12:49 13 Cotmeh 2026 12:49
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Rapirsiya ASALê | AKP: Ji sedî 31,6, Partiya Nû: Ji sedî 25,2, DEM Partî: Ji sedî 8,8

Navenda Lêkolînê ya ASALê rapirsiya xwe ya meha Cotmehê aşkere kir. Li gorî encamên rapirsiyê DEM Partiyê piştî belavkirina dengên bêbiryaran bi rêjeya ji sedî 8,8 di rêza sêyem de cih girt.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Rapirsiya ASALê | AKP: Ji sedî 31,6, Partiya Nû: Ji sedî 25,2, DEM Partî: Ji sedî 8,8
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Navenda Lêkolînê ya ASALê rapirsiya xwe ya meha Cotmeha 2026an aşkere kir.

Rapirsiya "Ajandaya Siyasî ya Tirkiyeyê ya Cotmeha 2026an" di navbera 4-10ê Cotmeha 2026an de hatiye kirin.

Lêkolîna ku li 28 bajaran bi 2 hezar 20 kesan re hatiye kirin. Li gorî lêkolînê CHP bi rêjeya ji sedî 5,1ê daketiye rêza şeşemîn.

Di rapirsiyê de rêjeya kesên bêbiryar û yên ku dibêjin "ez deng nadim" pir bilind e ku ji ber vê yekê nexşeya siyasî hîn zelal nebûye.

Berî belavkirina dengên bêbiryaran, ji sedî 18,8ê beşdaran gotiye ku ew bêbiryar in, ji sedî 15,4 jî gotiye ku ew dê deng nedin û ji sedî 3,6 jî diyar kiriye ku ew ti ramana wan tune an jî naxwazin bersivê bidin.

AK Partî, Partiya NÛ û DEM Partî li pêş in

Piştî belavkirina rêjeyên dengên bêbiryaran, ango yên ku gotiye ew dê deng nedin û yên ku bersiv nedaye, AKP bi rêjeya ji sedî 31,6 di rêza yekem de û Partiya NÛyê bi rêjeya ji sedî 25,2 di rêza duyem de cih girt.

DEM Partiyê bi rêjeya ji sedî 8,8 di rêza sêyem de, MHPyê bi rêjeya ji sedî 8,0 di rêza çarem de û ÎYÎ Partiyê bi rêjeya ji sedî 7,1ê di rêza pêncem de cih girt.

CHP bi rêjeya ji sedî 5,1ê ya dengan di rêza şeşem de ye.

Berî belavkirina dengên bêbiryar

Berî belavkirina dengan, AK Partî ji sedî 19,6, Partiya NÛ ji sedî 15,7 û DEM Partî ji sedî 5,5 piştgiriyê digirin.

MHP ji sedî 5,0, ÎYÎ Partî ji sedî 4,4, CHP ji sedî 3,2, Partiya Zaferê jî ji sedî 2,1 hatine pîvandin.

(AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rapirsî hilbijartin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê