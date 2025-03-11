“Rana’nın otopsi raporu, ön adliye muayene raporuyla karıştırılmış olabilir”
Konya'nın Karatay ilçesinde iki yaşındaki Suriyeli Rana El Selci, 7 Mart'ta ağır yaralı halde bulundu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olayın ertesi günü Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada çocuğun sokaktaki köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı söylendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili yaptığı açıklamada, sokaktaki hayvanların “acele toplanması” için müfettiş atanacağını duyurdu. Anadolu Ajansı ise dün yayımladığı haberde çocuğun otopsisinde, “köpek ısırıklarından başka bir bulgu görülmedi” dedi.
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi, bianet’e yaptığı açıklamada, köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen iki yaşındaki Rana El Selci’nin ölümüne ilişkin sürecin belirsizlikler içerdiğini belirtti.
Ekmekçi, 10 Mart günü mesai bitiminden sonra olayı takip eden avukatlardan edindiği bilgilere göre, çocuğun otopsi raporunun henüz çıkmadığını ve yapılan açıklamalarda, mevcut ön adliye muayene raporunun otopsi raporu ile karıştırılmış olabileceğini ifade etti. Ekmekçi, ön adliye muayene raporunda, Rana’nın özellikle baş bölgesinde bazı yara ve çizikler bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.
Ekmekçi, ayrıca sürece dair başka soru işaretleri de bulunduğunu belirterek, olayı takip eden avukatların, Rana’nın naaşının Suriye’ye aceleyle gönderilme sebebini öğrenmek için Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduklarını; ancak savcının bu soruya net bir yanıt vermekten kaçındığını söyledi.
Bu durum, Rana'nın ölüm sebebine ilişkin soru işaretlerini artırırken, resmî makamların süreci şeffaf bir şekilde yürütmesi gerektiği yönündeki çağrıları da güçlendirdi.
Gürsoy: “Önemli olan maddi gerçeğin ortaya konması”
Avukat Tuğba Gürsoy da dosyada henüz otopsi raporunun bulunmadığını ve ana akım medyada konuyla ilgili, hayvanların toplanıp öldürülmesini öngören yasa tasarısını destekleyen bilgilerin dolaşıma sokulduğunu ifade etti.
Gürsoy, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığı görüşme sonucunda, yalnızca dış muayeneyi içeren ön adli muayene raporunun çıktığını aktardı. Otopsi raporlarının çıkmasının uzun sürdüğünü vurgulayan Gürsoy, 18 Şubat’ta vefat eden “Necla teyze”nin otopsi raporunun da hâlâ tamamlanmadığını hatırlattı.
Olayın aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Gürsoy, şöyle dedi:
“Çocuğun pantolonunda bir delik ya da yırtık yok. Peki, bu çocuğun pantolonu neden çıkarıldı? Eğer bir istismar söz konusuysa, bunun açığa çıkarılması gerekir. Köpek saldırısı nedeniyle öldüyse de bunu açıkça söyleyelim. Önemli olan maddi gerçeğin ortaya konması; ancak bu konuda büyük bir bilgi kirliliği var.”
Feministler: “Çocuk istismarının üzeri mi kapatılmak isteniyor?”
Öte yandan Aralık Feminist Kolektifi, Rana’nın ölümüne dair yaptığı açıklamada, çocuğun ölümünün şaibeli olduğunu ve sokaktaki köpeklerin failleştirilmesine karşı olduklarını belirtti.
Kolektif'in açıklaması şöyle:
“Konya'da bir bebeğin ölüm haberi sonrasında otopsi ve detaylı araştırma yapılmadan medya, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı, bu şaibeli ölümün aydınlatılması için uğraşmak yerine sokak köpeklerini suçladı. Sokaklarda köpek bırakmama çağrıları yapıldı. Hayvanların katledilmesinin önünü açan yasadan, çağrılardan bu yana birçok hayvan katledilirken; bu süreçte iki insanın şüpheli ölümü de aydınlatılmadan köpekler suçlu ilan ediliyor. Yıllardır birlikte iç içe yaşadığımız köpekler bir anda ‘faile’ dönüştürülüyor, bu hayvanları besleyenler de ölümle tehdit ediliyor. Rana'nın ölümünde de köpekler bahane edilerek birçok şüpheli ölümde olduğu gibi çocuk istismarının üzeri mi kapatılmak isteniyor? Ölümünü araştırmak, failleri bulmak yerine apar topar köpekleri toplatma kararı neden çıkarılıyor?
“Rana'nın neden öldüğünü araştırın ve şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşın. Failleri ortaya çıkarın, hayvanları rahat bırakın. Hayvanları öldürenleri, besleme yapanları tehdit edenleri cezalandırın. Sokakta birlikte yaşadığımız dostlarımızı topluca katletmenin önünü açan, şu ana kadar yüzlerce hayvanın işkence ile öldürülmesine yol açan, yaşayanları da aç susuz bırakan, ölümcül koşullara sahip barınaklara kapatan yasayı iptal edin.” (DT/TY)