“Rana’nın otopsi raporu, ön adliye muayene raporuyla karıştırılmış olabilir”

Konya'nın Karatay ilçesinde iki yaşındaki Suriyeli Rana El Selci, 7 Mart'ta ağır yaralı halde bulundu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ertesi günü Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada çocuğun sokaktaki köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı söylendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili yaptığı açıklamada, sokaktaki hayvanların “acele toplanması” için müfettiş atanacağını duyurdu. Anadolu Ajansı ise dün yayımladığı haberde çocuğun otopsisinde, “köpek ısırıklarından başka bir bulgu görülmedi” dedi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi, bianet’e yaptığı açıklamada, köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen iki yaşındaki Rana El Selci’nin ölümüne ilişkin sürecin belirsizlikler içerdiğini belirtti.

Ekmekçi, 10 Mart günü mesai bitiminden sonra olayı takip eden avukatlardan edindiği bilgilere göre, çocuğun otopsi raporunun henüz çıkmadığını ve yapılan açıklamalarda, mevcut ön adliye muayene raporunun otopsi raporu ile karıştırılmış olabileceğini ifade etti. Ekmekçi, ön adliye muayene raporunda, Rana’nın özellikle baş bölgesinde bazı yara ve çizikler bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.

Ön adliye muayene raporu, ölümün ilk fiziksel bulgularına dayanarak hazırlanan ön değerlendirme raporu ve genellikle yüzeysel bir inceleme içerir. Otopsi raporu ise bilimsel yöntemlerle yapılan detaylı bir inceleme sonucunda hazırlanır ve kesin ölüm sebebini belirler.

Ekmekçi, ayrıca sürece dair başka soru işaretleri de bulunduğunu belirterek, olayı takip eden avukatların, Rana’nın naaşının Suriye’ye aceleyle gönderilme sebebini öğrenmek için Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduklarını; ancak savcının bu soruya net bir yanıt vermekten kaçındığını söyledi.

Bu durum, Rana'nın ölüm sebebine ilişkin soru işaretlerini artırırken, resmî makamların süreci şeffaf bir şekilde yürütmesi gerektiği yönündeki çağrıları da güçlendirdi.

Gürsoy: “Önemli olan maddi gerçeğin ortaya konması”

Avukat Tuğba Gürsoy da dosyada henüz otopsi raporunun bulunmadığını ve ana akım medyada konuyla ilgili, hayvanların toplanıp öldürülmesini öngören yasa tasarısını destekleyen bilgilerin dolaşıma sokulduğunu ifade etti.

Gürsoy, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığı görüşme sonucunda, yalnızca dış muayeneyi içeren ön adli muayene raporunun çıktığını aktardı. Otopsi raporlarının çıkmasının uzun sürdüğünü vurgulayan Gürsoy, 18 Şubat’ta vefat eden “Necla teyze”nin otopsi raporunun da hâlâ tamamlanmadığını hatırlattı.

Olayın aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Gürsoy, şöyle dedi:

“Çocuğun pantolonunda bir delik ya da yırtık yok. Peki, bu çocuğun pantolonu neden çıkarıldı? Eğer bir istismar söz konusuysa, bunun açığa çıkarılması gerekir. Köpek saldırısı nedeniyle öldüyse de bunu açıkça söyleyelim. Önemli olan maddi gerçeğin ortaya konması; ancak bu konuda büyük bir bilgi kirliliği var.”