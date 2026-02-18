"Ramazan genelgesi eğitim politikası değil, asimilasyon girişimidir"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 81 ile gönderdiği "Ramazan Genelgesi" kapsamında tüm kademelerdeki okullarda dini içerikli “Maarifin Kalbinde Ramazan” temasıyla faaliyetler başladı.

"Öğrenci ve öğretmenler 'gönüllülük' adı altında fişlenecek"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, okulların süslendiği, öğrencilerin okulda ve sokakta davul çaldığı görüntüler yer aldı.

Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından ilkokul öğrencilerinin "Oruç size misafir geliyor, onu iyi ağırlayın. O da sizi ahirette ağırlayacak" yazısıyla çekilen görüntüleri paylaşıldı.

MEB'den Ramazan kılavuzu: 4-9 yaş grubundaki çocuklar camiye götürülecek

"Pedagojik değil ideolojik müdahale"

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür DerneğiAlevi Bektaşi Federasyonu, Türkiye Alevi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve çok sayıda Alevi kurumu genelgeye tepki gösterdi.

Yapılan açıklamalarda, etkinliklerin “tekçi ve Sünni-İslam merkezli bir anlayışın dayatması” olarak nitelendirilirken "bunun pedagojik değil ideolojik bir müdahale olduğu" belirtildi. Açıklamada özetle şöyle denildi:

“Bu uygulama, başta Alevi çocukları olmak üzere; farklı inanç gruplarını, inançsızları ve tüm çoğul toplumsal yapıyı yok sayan, tekçi ve Sünni-İslam merkezli bir anlayışın devlet eliyle dayatılmasıdır. Bu bir eğitim politikası değil; açık bir asimilasyon ve kimlik silme girişimidir. Okullar; bilim yuvası, sanat ve kültür yuvası olmaktan hızla uzaklaşmakta, cemaat ve tarikatların kontrolüne terk edilmekte."

Eğitim-İş'ten eylem kararı: Öğretmenlerimiz Ramazan etkinliklerinin parçası olmayacak

Velilerden itiraz dilekçesi

Uygulamanın Anayasa'ya aykırı olduğunun altını çizen Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER) de çocuklarının bu etkinliklere katılmasını istemeyen ebeveynler için bir dilekçe örneği paylaştı.

Çocuklarımızın en temel hakkı olan eğitim hakkının temeli; Anayasamızın da değişmez maddesi olan laiklik ilkesidir, akıldır, bilimdir.



Öğrenci Veli Derneği olarak; çocuklarımızın kamusal, bilimsel laik eğitim hakkından sorumlu olan

Milli Eğitim Bakanlığı'nı sorumluluğunun…

