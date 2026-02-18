ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 18.02.2026 10:18
 SG: Son Güncelleme: 18.02.2026 11:08
"Ramazan genelgesi eğitim politikası değil, asimilasyon girişimidir"

Alevi Federasyonları, okullarda düzenlenen Ramazan etkinliklerini “Tekçi ve Sünni-İslam merkezli anlayış dayatması” olarak nitelendirirken, VELİ-DER, çocuklarını etkinliklere göndermek istemeyen ebeveynler için itiraz dilekçesi örneği paylaştı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Bir ortaokulda yapılan Ramazan etkinliği

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 81 ile gönderdiği "Ramazan Genelgesi" kapsamında tüm kademelerdeki okullarda dini içerikli “Maarifin Kalbinde Ramazan” temasıyla faaliyetler başladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, okulların süslendiği, öğrencilerin okulda ve sokakta davul çaldığı görüntüler yer aldı.

Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından ilkokul öğrencilerinin "Oruç size misafir geliyor, onu iyi ağırlayın. O da sizi ahirette ağırlayacak" yazısıyla çekilen görüntüleri paylaşıldı.

"Pedagojik değil ideolojik müdahale"

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür DerneğiAlevi Bektaşi Federasyonu, Türkiye Alevi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve çok sayıda Alevi kurumu genelgeye tepki gösterdi.

Yapılan açıklamalarda, etkinliklerin “tekçi ve Sünni-İslam merkezli bir anlayışın dayatması” olarak nitelendirilirken "bunun pedagojik değil ideolojik bir müdahale olduğu" belirtildi. Açıklamada özetle şöyle denildi:

“Bu uygulama, başta Alevi çocukları olmak üzere; farklı inanç gruplarını, inançsızları ve tüm çoğul toplumsal yapıyı yok sayan, tekçi ve Sünni-İslam merkezli bir anlayışın devlet eliyle dayatılmasıdır. Bu bir eğitim politikası değil; açık bir asimilasyon ve kimlik silme girişimidir. Okullar; bilim yuvası, sanat ve kültür yuvası olmaktan hızla uzaklaşmakta, cemaat ve tarikatların kontrolüne terk edilmekte."

Velilerden itiraz dilekçesi

Uygulamanın Anayasa'ya aykırı olduğunun altını çizen Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER) de çocuklarının bu etkinliklere katılmasını istemeyen ebeveynler için bir dilekçe örneği paylaştı.

(NÖ)

