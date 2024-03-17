Rakka'da IŞID'in bıraktığı mayınlar patladı: 16 kişi öldü

IŞİD'in, 2014-2017 yıllarında “fiili başkent” ilan ettiği Rakka kırsalında mantar toplayan köylülerin aracı mayına bastı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığına göre, 20'den fazla mantar toplayıcısını taşıyan bir kamyonet, Rakka'nın doğu kırsalında mayına denk geldi ve patladı. Patlamada dokuzu kadın en az 16 kişi ölürken, altı kişi yaralandı.

Ekonomik krizi derinleştiği Suriye’de, şubat ve nisan ayları arasında dünyanın en iyi mantarları arasında gösterilen trüf mantarı yetişiyor. Suriyeliler bu tarihlerde, IŞİD'in saklanma noktası olan ve çok sayıda kara mayını bulunan bölgeye mantar toplamaya gidiyor.

Ortalama aylık gelirin 18 dolar civarında olduğu Suriye'de, trüf mantarının kilosu 25 dolara kadar alıcı bulabiliyor.

Her yıl bu tarihlerde onlarca Suriyeli, mantar toplamaya çıktıkları sırada IŞİD saldırıları ya da mayın patlamaları nedeniyle ölüyor.

Bu senenin başından beri, Suriye'de en az 74 kişinin mayın patlaması nedeniyle öldüğü, 71'inin yaralandığı biliniyor.

Son olarak şubat ayının son günlerinde, Badiye'de trüf toplayan 14 köylü, IŞİD'in geride bıraktığı mayınların patlaması sonucu ölmüştü. Olayda sekiz kişi yaralanmıştı. 7 Mart'ta ise IŞİD Deyr-ez Zor kırsalında trüf mantarı toplayan köylüleri hedef almış, yaklaşık 44 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Rakka Valisi Abdül Rezzak Halifa, şubat ayı sonunda yaşanan bir başka patlamaya dair yaptığı açıklamada, mayınların IŞİD'den kaldığını söylemişti.

(RT)