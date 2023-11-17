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Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 12:41
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 14:12
3 dk Okuma

Rakel Dink: Biz zaten yıllardır katillerle aynı havayı soluyoruz

"Cumhuriyet'in 100. yılında Azınlık Hakları Konferansı"nın açılışında konuşan Rakel Dink, Ogün Samast'ın tahliyesini değerlendirdi: "Hrant Dink’i öldüren tetikçi serbest, Kavala içeride, azmettirenler serbest, Çiğdemimiz içeride, hedef gösterenler serbest, avukatlarımız içeride."

Nur Kaya

Aren Yıldırım
Nur Kaya

Nur Kaya
Aren Yıldırım

Aren Yıldırım
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/17/rakel-dink-biz-zaten-yillardir-katillerle-ayni-havayi-soluyoruz.jpg
Fotoğraf: bianet

Hrant Dink Vakfı’nın düzenlediği "Cumhuriyet'in 100. Yılında Azınlık Hakları Konferansı", Rakel Dink’in konuşmasıyla başladı. 

Rakel Dink, Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast'ın, cinayetten 16 yıl 10 ay sonra tahliye edilmesini değerlendirdiği konuşmasında şöyle dedi:

“İki gün önce hepinizin bildiği gibi Hrant'ın katili olduğu söylenen kişiyi serbest bıraktılar. Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp, yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi. Şunu bir kez daha hatırlattılar: Hrant'ın cinayetini konuşmadan Türkiye'de azınlık haklarını konuşmak mümkün değildir.

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“Çutağımın öldürülme emrini verenler”

“Nerede nasıl bir yerde yaşadığımızı bilerek yaşıyoruz elbette. Biz zaten yıllardır katillerle aynı havayı soluyoruz. Çutağımın (Hrant Dink'in) öldürülme emrini verenlerin aramızda dolaştığını biliyoruz zaten. Sabahattin Ali'nin katiliyle, İlhan Erdost'un, Zeki Tekiner'in, Doğan Öz'ün, Uğur Mumcu'nun, Musa Anter'in katilleri, Sivas'ın katliamcılarıylla aynı havayı soluduğumuzu bilmiyor muyuz? Bir gün bile ceza almamış katillerin arasına karıştı gitti, bir tetikçi daha. 

“Cumartesi Anneleri'nin hala daha bir mezar yerleri dahi olmadan, her gün katilleriyle aynı sokaklarda yürümek zorunda kaldıklarını bilmiyor muyuz? Hrant bilmiyor muydu nerede yaşadığını? Türk düşmanı yaftasını ona yapıştırmaya kalktıklarında işkence ediyorlardı ona. Güvercin tedirginliği derken, lirik yalnızlık derken, kendi azınlık halini haykırıp duruyordu.

“Cumhuriyetin 100. yılında Hrant Dink'i öldüren tetikçi serbest, Osman Kavala içeride. Elbette sembolik anlamı var tetikçinin  serbestçe dolaşmasının. Aynı cinayet günü olduğu gibi, bugün de. Ülke gerçeğini Cumhuriyet'in 100. yılında görmeyenlerin gözüne sokuyor, unutanlara hatırlatıyor. Hrant Dink'i öldüren tetikçi serbest, Osman Kavala içerde. Azmettirenler serbest, Çiğdemimiz (Mater) içeride. Hedef gösterenler serbest, avukatlarımız içeride. Şimdi kalkıp 'bu karar memleketimize hayırlı uğurlu olsun' mu diyelim?

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“Burada yaşamak bazı günler daha zor”

“Bazı günler daha zor oluyor burada yaşamak. Yargıtay ilk kez saçmalamış gibi yapamıyoruz. Çutağımın (Hrant Dink) kalemini kıran aynı Yargıtay değilmiş gibi yapamıyoruz. Osman, Çiğdem ve arkadaşlarıyla ilgili kararları aynı Yargıtay almamış gibi yapamıyoruz. 'Kötüyü aklayan da, doğruyu mahkum eden de, Rabbi tiksindirir' diyor kelam. Ben de tiksiniyorum. Hrant'ın cinayeti davasında adaletin yerini bulması, şu ya da bu kişinin üç beş yıl fazla ya da az ceza alması değildi. Daha ilk günden beri karanlığın sorgulanması gerektiğini söyledik. Bu davada adaletin yerini bulması ülkenin demokratikleşmesi için olmazsa olmazdır dedik. Şimdi kalkıp 'bu karar memleketimize hayırlı uğurlu olsun' mu diyelim?”

”Bugün yine her zamanki gibi içimizdeki isyanla, sebatla, akla, bilime, vicdana sığınıyoruz.

“Devlet terörü, soykırım gibi kelimeler bugünlerde haklı olarak bolca kullanılırken, kendi ülkemizde olanlar olmamış gibi davranamıyoruz. Ve biz bugün yine her zamanki gibi içimizdeki isyanla, sebatla, akla, bilime, vicdana sığınıyoruz. Bugün konferansımızda birçok tarihi belgeler, akademik sunumlar, makaleler anlatımlar duyacağız. Yaşadığımız yeri değiştirmek dönüştürmek dışında, daha iyi bir ülke ve daha iyi bir dünya için çalışmak dışında, onurlu bir yaşayış bilmiyoruz. Elimizden gelen yüreğimizden geçenin çok azı olsa da, bildiğimiz yapmaya, her gün daha iyi yapmaya çalışarak, karanlığı bir nebze olsun aydınlatma devam edeceğiz.”

Yarın da devam edecek olan konferans, vakfın YouTube kanalından ve web sitesinden çevrimiçi takip edilebilir. (AY/NK/TY)

hrant dink vakfı hrant dink Ogün Samast Rakel Dink
Nur Kaya
Nur Kaya
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Dilbilim bölümünü okudu. Gazeteci ve NLP(Doğal Dil İşleme) Data Bilimcisi. Şubat 2023 dönemi bianet stajyeri. 

Aren Yıldırım
Aren Yıldırım
[email protected] tüm yazıları

bianet editörü. Dilbilimci-Çevirmen. NLP(Doğal Dil İşleme) Data Bilimcisi. Kürtçe (Soranca) Konuşma Klavuzu ve Bo Bîyanîyan Kitêbî Fêrbûnî Kurdî kitaplarının yazarı

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