Rahim ağzı kanseri düzenli tarama ve HPV aşısı ile önlenebilir

Türk Kanser Derneği Sağlık Direktörü Ezgi Polat, rahim ağzı kanserinin düzenli taramalar ve HPV aşısı sayesinde büyük ölçüde önlenebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekerek tüm kadınları erken teşhis konusunda harekete geçmeye çağırdı.

Türk Kanser Derneği olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da rahim ağzı kanseriyle mücadele kapsamında ücretsiz tarama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Polat, erken teşhisin kadın hayatlarını kurtardığını vurguladı.

Ezgi Polat, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl dünyada yaklaşık 600 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı konulduğunu, 300 binden fazla kadının ise hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Polat, bu ölümlerin büyük bir bölümünün düzenli tarama yaptırılmaması nedeniyle gerçekleştiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Rahim ağzı kanseri erken evrede tespit edildiğinde tedavi başarısı son derece yüksektir. Ancak tarama yapılmadığında hastalık geç evrede fark edilmekte ve bu da hayati riskleri beraberinde getirmektedir.”

Hangi yaşta, hangi tarama yapılmalı?

Erken tanı için uygulanması gereken tarama programlarına da değinen Polat, şu bilgileri paylaştı:

“21 yaşından itibaren 3 yılda bir Pap-Smear testi, 30 yaşından itibaren ise 5 yılda bir HPV DNA testi yapılması önerilmektedir. Bu taramalar sayesinde kanser oluşmadan önce görülen hücresel değişiklikler tespit edilerek hastalığın önüne geçilebilmektedir.”

HPV aşısı hayat kurtarıyor

HPV aşısının rahim ağzı kanserine karşı en etkili korunma yöntemlerinden biri olduğunun altını çizen Polat, aşının önemini şu sözlerle vurguladı:

“HPV aşısı, rahim ağzı kanserine neden olan HPV enfeksiyonuna karşı güçlü bir koruma sağlar. 9 yaşından itibaren hem kız hem erkek çocuklarına uygulanabilen bu aşı, ileri yaşlarda HPV’ye bağlı kanser riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Çocukluk çağında HPV aşısının yapılması, toplum sağlığı açısından kritik bir adımdır.”

Türk Kanser Derneği olarak 2026 yılı boyunca da ücretsiz rahim ağzı kanseri taramalarına yönlendirme çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Ezgi Polat, Türkiye’nin tüm illerinde sunulan bu hizmetlerden faydalanmak isteyen kadınların 0212 238 30 30 numaralı telefondan derneğe ulaşarak detaylı bilgi alabileceklerini söyledi.

Ayrıca dernek tarafından liseler ve üniversitelerde düzenlenen bilgilendirme etkinlikleriyle gençlere; HPV, rahim ağzı kanseri, korunma yolları ve erken teşhisin önemi konusunda alanında uzman hekimler tarafından eğitimler verildiğini de sözlerine ekledi.

Basın açıklamasını güçlü bir çağrıyla sonlandıran Polat, şöyle dedi:

“Rahim ağzı kanseri, düzenli taramalar ve koruyucu sağlık uygulamaları ile önlenebilir bir hastalıktır. Türk Kanser Derneği olarak hedefimiz, hiçbir kadının bu hastalık nedeniyle yaşamını kaybetmemesidir. Bu amaçla farkındalık çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.”

HPV aşısında önemli uyarı: İki suşlu aşı önemli ama yeterli değil

(EMK)