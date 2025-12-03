ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Aralık 2025 12:27
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2025 12:34
2 dk Okuma

Radyocu Nihat Sırdar, Gostil Sağlamcılık Ödüllerine aday gösterildi

Ödüller, engellilik alanında hak temelli bakışa aykırı davranışları görünür kılmayı amaçlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Açık renk (krem tonlarında) bir zemin üzerinde tasarlanmış bir afiş görseli bulunuyor. En üstte koyu mavi, büyük ve kalın bir yazı karakteriyle “KÖRÜZ BİZ” ifadesi yer alıyor. Hemen altında yine aynı koyu mavi fontla, biraz daha küçük boyutta “GOSTİL SAĞLAMCILIK ÖDÜLLERİ” yazısı bulunuyor. Bu başlıkların altında, görselin merkezine yerleştirilmiş tonları gri-siyah arasında değişen bir patates illüstrasyonu var. Patates, gölgesiyle birlikte hafif karikatürize ve fırça darbesi estetiğiyle çizilmiş.

Körüz.biz (Engelli Kültürünü ve Toplumsal Bilinci Geliştirme Derneği)  Gostil Sağlamcılık Ödülleri'nde Kasım ayının adaylarını açıkladı.

Ödüller, engellilik alanında hak temelli bakışa aykırı davranışları görünür kılmayı amaçlıyor.

Nihat Sırdar – Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık gerekçesi:
Kafa Radyo’daki programında, metroda sesli anons sisteminin çalışmaması nedeniyle İBB’ye verilen ayrımcılık ve erişilebilirlik cezasını “Sanki ülkede başka ayrımcılık kalmamış” sözleri ve kahkaha efektiyle küçümsemesi.
Bu açıklamanın, engelliliğe dayalı ayrımcılığı ve erişilebilirlik sorunlarını önemsizleştirip komikleştirdiği; siyasi görüş nedeniyle bir hak alanının yok sayıldığı belirtildi.

YouTuber Cüneyt Özen – Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık gerekçesi:
“Kör” taklidi yapan “dilenci”, “kendini doktor sanan deli” gibi karakterlerle video içerikleri üretmesi; görünürlüğünü artırmak için farklı engel gruplarını aşağılayan, damgalayıcı ve ucuz bir yaklaşım sergilemesi.

Yerel Yönetimler – Yaygın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık gerekçesi:
Erişilebilirlik konusunda gerekli düzenlemeleri yapmamalarına rağmen engellilikle ilgili özel gün ve haftalarda yemek/etkinlik düzenlemeyi yeterli bir temas biçimi olarak sunmaları.
Eşit ve erişilebilir hizmet yükümlülüğünü yerine getirmedikleri vurgulandı.

Erişilebilir Tuvaleti Olmayan Mekanlar – Yaygın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık gerekçesi:
Herkes için eşit ve kapsayıcı hizmet verme yükümlülüğüne rağmen ortopedik engelli bireylerin temel ihtiyaçlarına erişimini sağlayacak düzenlemeleri yapmamaları.

TCDD Taşımacılık – Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık gerekçesi:
E-Bilet uygulamasını ekran okuyucularla uyumlu tasarlamaması; görme engelli bir kullanıcının dakikalarca uğraşmasına rağmen satış sözleşmesi onaylama butonuna erişememesi.
Bu durumun, en temel seyahat hakkının sistematik biçimde ihlali olduğu ve kurumun erişilebilirlik yükümlülüklerini yerine getirmediği ifade edildi.

Otizmi Patolojikleştirmeye Çalışanlar – Yaygın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık gerekçesi:
“Otizmle savaşmak”, “otizme çare”, “otizme tedavi”, “otizm salgını” gibi ifadelerle nörogelişimsel bir farklılık olan otizmi hastalıkmış gibi gösterip patolojileştirmeye çalışmaları.

Not: Otizm, “önlenmesi gereken bir hastalık” değil, toplumsal olarak kabul edilmesi gereken bir nörogelişimsel farklılıktır.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
engelli ENGELLİ HAKLARI gostil sağlamcılık ödülleri engelli bakımı
ilgili haberler
Gostil Sağlamcılık Ödülleri’nin Ağustos adayları açıklandı
4 Eylül 2025
/haber/gostil-saglamcilik-odullerinin-agustos-adaylari-aciklandi-311130
HAZİRAN -TEMMUZ
Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları açıklandı
1 Ağustos 2025
/haber/gostil-saglamcilik-odulleri-adaylari-aciklandi-310056
MAYIS 2025
Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları
11 Haziran 2025
/haber/gostil-saglamcilik-odulleri-adaylari-308295
NİSAN 2025
Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları
2 Mayıs 2025
/haber/gostil-saglamcilik-odulleri-adaylari-307065
MART 2025
Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları
5 Nisan 2025
/haber/gostil-saglamcilik-odulleri-adaylari-306177
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gostil Sağlamcılık Ödülleri’nin Ağustos adayları açıklandı
4 Eylül 2025
/haber/gostil-saglamcilik-odullerinin-agustos-adaylari-aciklandi-311130
HAZİRAN -TEMMUZ
Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları açıklandı
1 Ağustos 2025
/haber/gostil-saglamcilik-odulleri-adaylari-aciklandi-310056
MAYIS 2025
Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları
11 Haziran 2025
/haber/gostil-saglamcilik-odulleri-adaylari-308295
NİSAN 2025
Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları
2 Mayıs 2025
/haber/gostil-saglamcilik-odulleri-adaylari-307065
MART 2025
Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları
5 Nisan 2025
/haber/gostil-saglamcilik-odulleri-adaylari-306177
Sayfa Başına Git