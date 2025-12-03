Radyocu Nihat Sırdar, Gostil Sağlamcılık Ödüllerine aday gösterildi

Körüz.biz (Engelli Kültürünü ve Toplumsal Bilinci Geliştirme Derneği) Gostil Sağlamcılık Ödülleri'nde Kasım ayının adaylarını açıkladı.

Ödüller, engellilik alanında hak temelli bakışa aykırı davranışları görünür kılmayı amaçlıyor.

Nihat Sırdar – Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık gerekçesi:

Kafa Radyo’daki programında, metroda sesli anons sisteminin çalışmaması nedeniyle İBB’ye verilen ayrımcılık ve erişilebilirlik cezasını “Sanki ülkede başka ayrımcılık kalmamış” sözleri ve kahkaha efektiyle küçümsemesi.

Bu açıklamanın, engelliliğe dayalı ayrımcılığı ve erişilebilirlik sorunlarını önemsizleştirip komikleştirdiği; siyasi görüş nedeniyle bir hak alanının yok sayıldığı belirtildi.

YouTuber Cüneyt Özen – Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık gerekçesi:

“Kör” taklidi yapan “dilenci”, “kendini doktor sanan deli” gibi karakterlerle video içerikleri üretmesi; görünürlüğünü artırmak için farklı engel gruplarını aşağılayan, damgalayıcı ve ucuz bir yaklaşım sergilemesi.

Yerel Yönetimler – Yaygın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık gerekçesi:

Erişilebilirlik konusunda gerekli düzenlemeleri yapmamalarına rağmen engellilikle ilgili özel gün ve haftalarda yemek/etkinlik düzenlemeyi yeterli bir temas biçimi olarak sunmaları.

Eşit ve erişilebilir hizmet yükümlülüğünü yerine getirmedikleri vurgulandı.

Erişilebilir Tuvaleti Olmayan Mekanlar – Yaygın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık gerekçesi:

Herkes için eşit ve kapsayıcı hizmet verme yükümlülüğüne rağmen ortopedik engelli bireylerin temel ihtiyaçlarına erişimini sağlayacak düzenlemeleri yapmamaları.

TCDD Taşımacılık – Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık gerekçesi:

E-Bilet uygulamasını ekran okuyucularla uyumlu tasarlamaması; görme engelli bir kullanıcının dakikalarca uğraşmasına rağmen satış sözleşmesi onaylama butonuna erişememesi.

Bu durumun, en temel seyahat hakkının sistematik biçimde ihlali olduğu ve kurumun erişilebilirlik yükümlülüklerini yerine getirmediği ifade edildi.

Otizmi Patolojikleştirmeye Çalışanlar – Yaygın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık gerekçesi:

“Otizmle savaşmak”, “otizme çare”, “otizme tedavi”, “otizm salgını” gibi ifadelerle nörogelişimsel bir farklılık olan otizmi hastalıkmış gibi gösterip patolojileştirmeye çalışmaları.

Not: Otizm, “önlenmesi gereken bir hastalık” değil, toplumsal olarak kabul edilmesi gereken bir nörogelişimsel farklılıktır.

