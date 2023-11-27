'Radyo Popov'la heyecan dolu bir macera

"Ya dünyada yapayalnız olsaydınız ama bir gece iç çektiğinizde birilerinin sizi her zaman duyabileceğini fark etseydiniz?"

Anja Portin'in heyecan verici ve komik olay örgüsüyle kaleme aldığı ödüllü "Radyo Popov" Mundi Çocuk'tan çıktı.



Öykünün kahramanı dokuz yaşındaki Alfred yapayalnız bir çocuk. Annesi ortadan kaybolmuş, babası ise iş seyahatlerinden dönmek bilmiyor. Bir gece, posta kutusuna yün çorap ve yiyecek koyan ve Alfred gibi ihmal edilen çocuklara yardım eden Amanda'yla tanışıyor. Alfred'in hayatı bu gizemli kadın sayesinde tamamen değişiyor.

Amanda'nın evinde bulunan Rus fizikçi A.S. Popov'un tasarladığı radyo vericisiyle Alfred için bir macera başlıyor.

Anja Portin hakkında

1971'de Helsinki'de doğdu. Helsinki ve Turku üniversitelerinde Karşılaştırmalı Edebiyat eğitimi gördü. İlk kitabı "Obituary" (Ölüm İlanı) 2019'da yayımlandı. 2020'da Finlandiya'nın önemli çocuk edebiyatı ödülü olan Finlandia Junior'u "Radyo Popov" kitabıyla aldı.

Özge Bauer hakkında

Doğu Finlandiya Üniversitesi'nde Fin Dili ve Kültürü, Helsinki Üniversitesi'nde, Fin Dili ve Tallinn Üniversitesi'nde Fin Dili ve Edebiyatı okudu. "Finlandiya'da Türkoloji Eğitimi" konusunda doktora çalışmalarına devam ediyor. Hem Finlandiya Büyükelçiliği'ne hem de çeşitli yayınevlerine çeviri yapıyor. Ari Turunen, Selja Ahava, Alexandara Salmela, Tove Jansson, Linda Liukas, Eero Ojanen, Juice Leskinen, Rakel Liehu, Kai Nieminen, Lauri Otonkoski, Claes Andersson gibi yazar ve şairlerin eserlerini Türkçeye kazandırdı. (AÖ)

