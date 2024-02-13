UNESCO, Dünya Radyo Günü için bu sene belirlediği ana izleği, "radyo’nun olağanüstü zengin geçmişine, anlamlı bağlam ve kapsamı içinde bugününe ve vaat ettiği dinamik geleceğe şimdiden parlak bir ışıldak tutmak…" diye duyurdu.

Bugün, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumuna (UNESCO) üye devletler tarafından 2011'de ilan edilen ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 2012'de "uluslararası gün" kabul edilen 13 Şubat Dünya Radyo Günü.

Açık Radyo'nun "Radyo: Bilgilendirici, eğlendirici ve eğitici bir yüzyıl" başlıklı UNESCO bildirisinden aktardığına göre 2024 kutlamalarında öne çıkarılması beklenen noktalar şöyle:

"Radyo’nun dünyada silinmez izler bırakan tarihi ve bunun habercilik, tiyatro, müzik, spor gibi dallar üzerindeki güçlü etkisi…

"Radyo’nun günümüzde de süregelen işlevsel değeri: Fırtına ve kasırgalar, seller, sıcak dalgaları, orman yangınları, kazalar ve savaşlar gibi doğal ve/ya insan kaynaklı felaketlerin yol açtığı âcil durumlar, olağanüstü haller ve elektrik kesintileri sırasında görece ucuz ve seyyar (taşınabilir) bir güvenlik ağı olarak radyonun işlevini günümüzde de başarıyla sürdürmesi.

"Radyonun günümüzde de süregelen demokratik değeri: Göçmen toplulukları, dindar kesimler, azınlık grupları ve yoksulluk çeken kesimler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında yetersiz devlet hizmeti alan gruplar arasında bağlantı kuran radyonun tabandan yükselen bir katalizör (hızlandırıcı) etkisi yaratarak ve kamusal alanda ifade özgürlüğü koruması altında ânında öncülük hizmeti vererek sürdürdüğü demokratik değeri."

UNESCO ayrıca bu yılki açıklamasında, "Büyük bir kitle iletişim aracının 100 yılı aşkın bir süredir bağlam ve geçerliğini sürdürmesi, ifade özgürlüğü, yaşama coşkusu, bilgi erişim ve paylaşımı için bir güç kaynağı olmaya hâlâ devam etmesi hatırı sayılır bir başarı örneğidir. Hikâyesini gururla anlattığımız Radyo’nun önümüzdeki yüzyılda da yolu açık olsun" dedi. (AÖ)