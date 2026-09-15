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YT: Yayın Tarihi: 15.09.2026 13:39 15 Eylül 2026 13:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.09.2026 14:09 15 Eylül 2026 14:09
Okuma Okuma:  3 dakika

Rabia Naz dosyasını araştıran gazeteciler Canan Coşkun ve Kazım Kızıl’a 14 yıla kadar hapis istemi

Rabia Naz Vatan’ın ölümünü araştıran gazeteci Canan Coşkun, belgeselci Kazım Kızıl ve Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, 2019’da dosyanın tanıklarından Mürsel Küçükal’la yaptıkları görüşme nedeniyle yargılanacak.

Hikmet Adal

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Hikmet Adal

Hikmet Adal

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Görseli Büyüt
Rabia Naz dosyasını araştıran gazeteciler Canan Coşkun ve Kazım Kızıl’a 14 yıla kadar hapis istemi
Rabia Naz'ın ölümünü araştıran TBMM Komisyonu Eynesil'de inceleme yaparken (Fotoğraf: AA)
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Görele Cumhuriyet Başsavcılığı, Giresun’un Eynesil ilçesinde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin araştırmalar sırasında, dosyanın tanıklarından Mürsel Küçükal’la 13 Kasım 2019’da yapılan görüşme hakkında yaklaşık yedi yıl sonra dava açtı.

Savcılığın iddianamesinde gazeteci Canan Coşkun, belgeselci Kazım Kızıl ve Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, “iştirak halinde birden fazla kişi tarafından cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ile suçlanıyor. Kızıl hakkında ayrıca “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlaması bulunuyor.

Gazeteci Canan Coşkun ve Belgeselci Kazım Kızıl Gözaltına Alındı
Gazeteci Canan Coşkun ve Belgeselci Kazım Kızıl Gözaltına Alındı
13 Kasım 2019

Suçlama Küçükal’ın olay yerindeki canlandırmasına dayanıyor

İddianameye göre soruşturma, Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin yürütülen dosyada tanık olarak ifade veren ve TBMM’de kurulan Komisyon’da da dinlenen Mürsel Küçükal’ın, 13 Kasım 2019’da olay yerinde Rabia Naz’ı nasıl gördüğünü anlatması ve yerde sürünerek canlandırma yapması üzerine başlatıldı.

Küçükal, emniyetteki ifadesinde olay yerine götürüldüğünü, kendisinden Rabia Naz’ın nasıl süründüğünü göstermesinin istendiğini, bunu yaparken baskı gördüğünü ve daha sonra bir odaya götürülerek önceki ifadesi hakkında sorular sorulduğunu ileri sürdü. Savcılık, Küçükal’ın kendisini zorlanmış ve korkmuş hissettiği yönündeki beyanını iddianameye taşıdı.

“Şaban’a durmasını işaret ettim”

Canan Coşkun ve Kazım Kızıl iddianameye yansıyan ifadelerinde iddiaları reddetti.

Kendi anlatımına göre Coşkun, Küçükal’ın evine tek başına gitti. Küçükal da evde konuşurken bir anda yere yatarak Rabia Naz’ı nasıl bulduğunu göstermeye başladı ve ardından kendiliğinden “Gelin, size orada göstereyim” diyerek olay yerine gitti.

Bu sırada olay yerine Şaban Vatan ve Kazım Kızıl geldi. Bunun üzerine Küçükal yeniden yerde sürünmeye başladı. Coşkun, kendisi ve Kızıl’ın bundan rahatsız olduğunu, Kızıl’ın çekimi bıraktığını, Vatan’dan canlandırmayı sonlandırmasını istediklerini belirtti.

Kızıl ise Küçükal’ın “Nasıl gördün?” sorusu üzerine kendi bir anda sırt üstü yere yattığını ve ardından sürünmeye başladığını anlattı. Durumdan rahatsız olduğunu söyleyen Kızıl, “Ben Şaban’ın koluna dokunarak el işareti ile yapma dedim ancak devam ettirdi” ifadesini kullandı.

İki isim de bunun üzerine olay yerinden ayrıldığını kaydetti.

Baba Şaban Vatan’ın Küçükal hakkında “Bu görgü tanığı, ifade değiştirdi, baskıdan dolayı önce anlatmadı, şimdi anlatıyor” ve “Haberin olsun seni yakacaklar, ben bütün görüntünü çektim, tırnaktaki DNA’dan seni yakacaklar” ifadeleri de iddianamede yer aldı.

“Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamasıyla dava

Ancak savcılık 6 yıl sonra Kızıl’ın çektiği görüntülerin ve Coşkun’un aldığı ses kayıtlarının çözümünü yaptırdı. Bilirkişiden gelen rapor da 1 Şubat 2026’da dosyaya girdi. Daha sonra da iddianameye konu edildi.

Savcılık, bu kayıtları ve müşteki ile tanık beyanlarını birlikte değerlendirerek Coşkun, Kızıl ve Vatan’ın “fikir ve eylem birliği” içinde hareket ettiğini, Küçükal üzerinde baskı kurulduğunu ve hareket özgürlüğünü kısıtladıklarını ileri sürdü.

“İştirak halinde birden fazla kişi tarafından cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan Coşkun, Kızıl ile Vatan’a dava açtı, 4 yıldan 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı ayrıca Kızıl hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçundan ceza istedi.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Davanın ilk duruşması 22 Ekim saat 09.30’da görülecek.

Mahkeme, Coşkun ve Kızıl’ın savunmalarının alınması için bulundukları yerdeki mahkemelere SEGBİS talimatı gönderilmesine karar verdi.

Aynı soruşturmada dört kişi hakkında takipsizlik

Aynı soruşturma kapsamında İlhan Dede, Ömer Kıran, Tuba Demir ve Uğur Dede hakkında ise “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamaları yöneltilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı 6 Nisan 2026’da bu dört kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Savcılık kararında, bu kişiler yönünden suçlamaları doğrulayacak görgü tanığı veya “ispata muktedir herhangi bir kamera/ses kaydı” bulunmadığını, soyut beyanlar dışında kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak somut delil elde edilemediğini kaydetti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Canan Coşkun kazım kızıl rabia naz Rabia Naz Vatan Şaban Vatan
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
bianet muhabir-editörü (Haziran 2018). 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı (2024). bianet stajyeri (Temmuz 2014). Expression Interrupted, susma24.com, Jineps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber...

bianet muhabir-editörü (Haziran 2018). 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı (2024). bianet stajyeri (Temmuz 2014). Expression Interrupted, susma24.com, Jineps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayımlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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/haber/aymden-rabia-naz-karari-sorusturma-ozensiz-yurutuldu-aileye-tazminat-311000
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/haber/rabia-naz-dosyasi-savci-ifadelerden-kes-yapistir-yapmis-227912
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/haber/gazeteci-coskun-tum-dijital-materyale-ve-videolara-el-konuldu-215819
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/haber/chp-li-komisyon-uyeleri-coskun-ve-kizil-olayi-aydinlatmak-icin-eynesil-deydi-215815
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/haber/gozaltindaki-gazeteci-canan-coskun-a-tanikla-yaptigi-gorusme-soruldu-215792
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/haber/gazeteci-canan-coskun-ve-belgeselci-kazim-kizil-gozaltina-alindi-215777
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