“Qral û Travis” bir kez daha yasaklandı

*“Kral ve Travis”

Kürtçe tiyatro oyunu “Qral û Travis sahnelenmesine bir saat saat kala Şişli Kaymakamlığınca yasaklandı.

Şano Ar tarafından Kürtçeye çevrilen oyunu tiyatrocular Deniz Özer ve Bahoz Özsunar sahneliyor. Oyunun, bugün İstanbul Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde sahnelenmesi bekleniyordu.

MA'nın haberine göre, Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde hazırlıklarını sürdüren tiyatro ekibine oyunun oynanmayacağı iletildi. Bilet satışlarının yapıldığı oyunun engellenmesine ilişkin herhangi bir gerekçe söylenmedi.

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Yasak protesto edildi

Tiyatrocular yaptıkları açıklamada şöyle dedi:

“Bugün bizim oyun Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Polis kapıları kapatmış. İzleyicilerin içeri girmesine izin vermiyorlar. Biz de sahnedeyiz. Sahnemizi terk etmeyeceğiz Kürt sanatı sahipsiz değildir. Biletini alıp buraya gelenler arkadaşlardan özür dileriz. Mağduriyetinizi anlıyoruz. Biz buradayız. Saat kaç olursa olsun burada olacağız.”

Açıklamanın ardından, yasaklama kararı alkışlarla protesto edildi.

Bozan: Yasakçı zihniyeti kınıyorum

Yasağı sanal medya hesabından duyuran Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Ali Bozan, şöyle dedi:

“Kürtçe tiyatroya seçmeli yasak. Kral û Travîs Kürtçe tiyatro oyunu, yaşadığı önceki yasaklanmaların ardından Antep’te yasaklanmıştı. 13 Şubat’ta Mersin’de sahnelendi. Şimdi de İstanbul Şişli’de tüm biletleri satılıp oyunun sahnelenmesine 1 saat kala yasak kararı bildirilerek oyun engellendi. Kürt sanatçıları baskılayarak sanatı yasaklayanlarla, anadilde eğitimi engelleyenlerle Kürt halkına asimilasyonu dayatan zihniyetle mücadele, mücadele, mücadele hepimizin sorumluluğudur. Yasakçı zihniyeti kınıyorum.”

EMEP Milletvekili Karaca: Kaç Kürtçe tiyatro oyunu iptal edildi?

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(EMK)