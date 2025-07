Qeymaqamiya Beyogluyê li navçeyê hemû çalakî qedexe kir

Qeymaqamiya Beyogluyê ragihand ku hemû çalakiyên li navçeyê ji bo rojekê hatine qedexekirin.

Piştî karîkatura "Muhemmed-Mûsa" ya di hejmara 26ê Hezîranê ya kovara Leman de hatibû weşandin, Komeleya Akinciyên Rojhilatê Mezin (BDA) ku girêdayî Eniya Akinciyên Rojhilatê Mezin a Îslamî (IBDA-C) ye, duh êvarê (30ê Hezîranê) êrîşî ofîsa kovarê ku li Beyogluya Stenbolê ye, kir.

Piştî banga Platforma Hevgirtina Îslamî li ber Mizgefta Axa ya li Beyogluyê, Qeymaqamiya Beyogluyê li navçeyê hemû xwepêşandan û meş qedexe kir.

Qeymaqamiya Beyogluyê daxuyanî da û got: "Ji saet 00:01ê roja 1ê Tîrmehê pê ve, di hemû qadên vekirî yên di bin rêveberiya me de civîn, xwepêşandan, daxuyaniyên çapemeniyê, belavkirina belavokan û çalakiyên rûniştinê, ji aliyê qeymaqamiya me ve ji bo 24 saetan hatine qedexekirin.

Her weha biryara qedexekirinê li gorî xala 17an a Qanûna Bi Hejmar 2911an a li ser Civîn û Xwepêşandanan û xala 32/ç a Qanûna Hejmar 5442 a Bajaran hatiye stendin.

(RT/AY)