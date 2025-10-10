Qedexeya li ser balafirgeha Silêmaniyê hate rakirin

Serokê Ragihandinê yê THYê Yahya Ustun li ser hesabê xwe yê medyaya civakî aşkere kir ku ew ê geştên xwe yên bo Silêmaniyê ji nû ve bidin destpêkirin.
Ustun got, “Wekî ala hilgir, em berdewam dikin ku Tirkiyeyê li çar aliyê cîhanê li asîmanan bi serbilindî temsîl bikin. Di çarçoveya vê vîzyonê de, em kêfxweş in ku dê di demeke nêzîk de xeta me ya Silêmaniyê cardin bigihîje asîmanan.”
“Bi geştên me yên Silêmaniyê yên ku dê heft rojên hefteyê bi awayekî birêkûpêk bên lidarxistin, em armanc dikin ku alîkariyê bidin xurtkirina pêwendiyên bazirganî, çandî û geştiyariyê yên di navbera Îraq û Tirkiyeyê de. Em mêvanên xwe vedixwînin ku mêvanperweriya Tirkiyeyê li asîmanan bi standardên herî bilind biceribînin.”
Serokatiya Herêma Kurdistanê spasiya Erdogan kir
Serokatiya Herêma Kurdistanê bi peyamekê spasiya xwe pêşkêşî Recep Tayyîp Erdogan kir û got:
"Em spasiya xwe ji bo Serokkomarê Tirkiyeyê Birêz Recep Tayyîp Erdogan dubare dikin ku îro di civîna xwe ya bi Birêz Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî re ferman da ku geştên asmanî yên Turkish Airlinesê yên ji bo Silêmaniyê ji nû ve dest pê bikin."
Di daxuyaniyê de hat gotin, "Ev biryar di çarçoveya pêwendiyên xurt ên Herêma Kurdistanê û Komara Tirkiyeyê de tê ku em piştrast in dê bibe alîkar ji bo bipêşxistina zêdetir a hevkariya hevbeş û di berjewendiya her du aliyan de, bi taybetî jî di berjewendiya welatiyên me yên li sînorê Silêmaniyê de be."
Daxuyaniya waliyê Silêmaniyê
Waliyê Silêmaniyê Heval Ebûbekir di daxuyaniyekê de got:
“Ligel hewl û lihevtêgihiştinên berdewam ên demên borî yên têkildarî vekirina asmanê Tirkiyeyê li ber geştên asmanî yên Balafirgeha Navneteweyî ya Silêmaniyê û destpêkirina geştên Turkish Airlinesê, biryar bû roja 3yê vê mehê ambargoya li ser Balafirgeha Navneteweyî ya Silêmaniyê bê rakirin û şirket û saziyên geştyarî û firokevaniyê hatibûn agahdarkirin ku xwe ji bo destpêkirina geştan amade bikin lê wê rojê bi awayekî neçaverêkirî dema ambargoyê hat dirêjkirin.”
"Îro, di hevdîtina birêzan Serokê Herêma Kurdistanê û Serokkomarê Tirkiyeyê de, ev mijar bi piştgiriya hemû hewlên berê yên hemû dilsozan û bi parêzvanî û daxwazeke bi israr a Serokê Herêma Kurdistanê Birêz Nêçîrvan Barzanî, careke din hat rojevê. Bi spasdarî, Serokkomarê Tirkiyeyê Birêz Recep Tayyîp Erdogan biryara rakirina ambargoya li ser Balafirgeha Navneteweyî ya Silêmaniyê da. Niha em li benda gihîştina nameya elektronîk a Saziya Firokevaniya Tirkiyeyê a Saziya Firokevaniya Îraqa Federal in da ku bigihêje Balafirgeha Navneteweyî ya Silêmaniyê."
"Li vir, bi navê Parêzgeha Silêmaniyê, em spasiya hemû hewlên Birêz Serokê Herêma Kurdistanê û Serokkomarê Tirkiyeyê û hemû wan dilsozên ku di dema niha û borî de di hewldaneke berdewam de bûn ji bo bidawîanîna ambargoya li ser Balafirgeha Navneteweyî ya Silêmaniyê, dikin."
Çi bûbû?
Balafirgeha Silêmaniyê di 3ê Nîsana 2023an de ji geştên THYê re hatibû girtin. Wezareta Karên Derve ya Tirkiyeyê ragihandibû ku li Silêmaniyê û derdora wê “çalakiyên PKKê zêdebûne” û çend roj piştî vê li balafirgehê li dijî konvoya Mazlûm Abdî êrişa bi dronan pêk hatibû û hukumeta İraqê Tirkiye tohmetbar kiribû.
Hîmê Balafirgeha Navneteweyî ya Silêmaniyê sala 2003yan hat danîn û sala 2005an bi awayekî fermî hat vekirin.
(AEK/AY)
*Çavkanî: AA, Rûdaw