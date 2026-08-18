TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 18.08.2026 07:39 18 Tebax 2026 07:39
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 18.08.2026 07:48 18 Tebax 2026 07:48
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Qanûna çarçoveyî di rojnameya fermî de hat weşandin

Qanûna çarçoveyî ya “Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî" di rojnameya fermî de hat weşandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Qanûna çarçoveyî di rojnameya fermî de hat weşandin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Pêşnûmeya “Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî" ya weke “qanûna çarçoveyî” tê zanîn ku ji 12 xalan pêktê û bi 467 dengan di Lijneya Giştî ya Parlamentoyê de hat erêkirin di rojnameya fermî de hat weşandin.

Di 10ê Tebaxê de li Lijneya Giştî a Parlamentoyê di dengdanê de 467 parlamenteran dengê "erê", 87an dengê "na" dabû û 7 parlamenter jî bêalî mabûn.

 Qanûna çarçoveyî bi şev di seat 00.00an de di Rojnameya Fermî de hat weşandin. Qanûna tekildarî pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk hatibû derxistin dê piştî rapora teyit û tespîtê ya Lijneya Ewlehiya Neteweyî (MGK) bikeve meriyete.

Qanûna Çarçoveyê ji bo pesendkirinê ji Erdogan re hat şandin
Qanûna Çarçoveyê ji bo pesendkirinê ji Erdogan re hat şandin
12 Tebax 2026

Erdogan: Bila ser xêrê be

Serokkomar Recep Tayîp Erdogan li ser hesabê xwe yê Xê qanûna çarçoveyî ku di Rojnemeya Fermî de hat weşandin parvekir û got bila li ser xêrê be.

Erdogan ji bo qanûna çarçoveyî ya 467 dengan di Desteya Giştî ya Meclise de bû qanûn spasî ji partiyên siyasî, Serokê MHPê Devlet Bahçelî û ji partiya xwe AKPê re kir û got ku ji niha û şûnve jî ew dê bi hemû saziyên dewletê ve pêvajoyê bi awayekî hesas û jidil bimeşînin.

Pêşnûmeya “pêvajoyê” li Parlamentoyê hat qebûlkirin
Pêşnûmeya “pêvajoyê” li Parlamentoyê hat qebûlkirin
11 Tebax 2026

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî Rojnameya Fermî Pêşnûmeya Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê