TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 20 Mijdar 2025 16:14
 ~ Nûkirina Dawî: 20 Mijdar 2025 16:39
2 xulek Xwendin

KOMELEYA LÊKOLÎNÊN AŞTİYÊ

QAD, konferansa “Li Tirkiyeyê Pêvajoya Aştiyê û Perspektîfên Pêşerojê” li dar dixe

Konferans dê di saet 09.00ê Şemiya 22ê Mijdarê de li Wissenschaftszentrum Bonn ê pêk were.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
QAD, konferansa “Li Tirkiyeyê Pêvajoya Aştiyê û Perspektîfên Pêşerojê” li dar dixe

Komeleya Lêkolînên Aştiyê, QAD roja Şemiyê, 22ê Mijdarê, li Bonn, bajarê Almanyayê, konferanseke bi navê Şêwedana Jiyana Bi Hev re: Li Tirkiyeyê Pêvajoya Aştiyê û Perspektîfên Pêşerojê li dar dixe.

Di konferansê de peyama Hevserokê Berê yê HDPê Selahattîn Demirtaş û Hevşaredarê Amedê Selçûk Mizrakli dê were xwendin.

Parlamenterê DEM Partiyê û Endamê Şandeya Îmraliyê Mithat Sancar, Serokê Rûmetê ê HDPê Ertugrul Kurkçu, Prof. Dr. Hamit Bozarslan, Dr. Naif Bezwan, Ayşegül Doğan, Dr. Özgür Sevgi Göral, Dr. Yahya Madra, Prof. Dr. Hans-Lukas Kieser, Rojnameger Selahattin Soro, Şehbal Şenyurt Arinli û Parlamenterê Partiya DEVAyê Mehmet Emin Ekmen wê weke axaftvan beşdarî konferansê bibin.

Her weha di konferansê de wê ji bo zimanê Kurdî, Tirkî û Almanî wergera simultane bê kirin.

Konferans di saet 09.00an de destpê dike û li sê beşan pêktê.

Bernameya Konferansê weha ye: 

Şêwedana Jiyana Bi Hev re: Li Tirkiyeyê Konferansa Pêvajoya Aştiyê û Perspektîfên Pêşerojê 

Tomarbûn/Qehve/Destpêk: 09:00 – 10:00

Vebûn: 10:00 – 10:25

Suleyman Demirtaş (Li ser navê komeleyê)

Dr. Dilek Kurban (Li ser navê lijneya rêveberiyê)

Peyama Selahattin Demirtaş û Selçuk Mizrakli

Beşa Yekem a Konferansê 10:25 – 12:15

“Hêmanên derveyî û navxweyî yên ku avakirina jiyaneke demokratîk diyar dikin”

Moderator:                             Dr. Naif Bezwan

Axaftvanên destpêkê:             Prof. Dr. Hamit Bozarslan, Dozent an EHESS-Ecole des hautes études en     sciences sociales, Li Parisê hîndekar e

Ayşegul Doğan, Berdevka DEM Partiyê

Tevkariyên nûnerên saziyan, akademisyen û parlamenteran: 30 Xulek.

Pirs- Bersiv: 30 Xulek.

Navbera Nîvroyê: 12:15 – 13:15

Beşa Duyem a Konferansê 13:15 – 15:00

“Derfet û Xetereyên di Avakirina Jiyana Demokratîk a Hevpar de”

Moderator:                             Guley Kiliç

Axaftvanên destpêkê:              Dr. Ozgur Sevgi Goral, Lêkolîner, Akademîsyen

Ertugrul Kurkçu, Serokê Rûmetê ê HDPê û Parlamenterê Berê

Dr. Yahya Madra, Psikanalîst û Aborînas

Tevkariyên nûnerên saziyan, akademisyen û parlamenteran: 30 Xulek.

Pirs- Bersiv: 30 Xulek.

Navber: 15:00-15:15

Beşa Sêyem a Konferansê  15:15 – 16:45:

“Berpirsiyariyên saziyên demokratîk  ên di avakirina jiyana bi hev re de”

Moderator:                             Prof. Dr. Umit Koşan

Axaftvanên destpêkê:             Mithat Sancar, Parlamenterê DEM Partiyê û Endamê Şandeya Îmraliyê,

Selahattin Soro, Rojnameger

Mehmet Emin Ekmen, Parlamenterê DEVA Partiyê

Tevkariyên nûnerên saziyan, akademisyen û parlamenteran: 30 Xulek.

Pirs- Bersiv: 30 Xulek.

Girtin: 16:50 – 17:15

Axaftinên Dawiyê ên Li Ser Navê Komeleyê: Prof. Dr. Hans-Lukas Kieser, Şehbal Şenyurt Arinli

Ji bo zimanê Kurdî, Tirkî û Almanî dê wergera simultane bê kirin.

Cih: Wissenschaftszentrum Bonn

Navnîşan: Ahrstraße 45, 53175 Bonn

Dîrok: 22ê Mijdarê 2025, Demjimêr: 9:00 - 17:30

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
konferans QAD-Barış Araştırmaları Derneği
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê