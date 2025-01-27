ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Ocak 2025 17:00
 ~ Son Güncelleme: 27 Ocak 2025 21:37
2 dk Okuma

İLK YAZI, DEMİRTAŞ'TAN

QAD-Barış Meydanı yayına başladı

QAD-Barış Araştırmaları Derneği’nin kurduğu “Qad-Barış Meydanı” web sitesi, Selahattin Demirtaş’ın “Haydi Meydana” başlıklı makalesi ile yayın hayatına başladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
QAD-Barış Meydanı yayına başladı

QAD-Barış Araştırmaları Derneği bünyesinde “QAD-Barış Meydanı” adlı bir web sitesi kurdu.

Kürtçe, Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde ilgili bilimsel metinleri, tartışmaları, yayınları ve araştırma sonuçlarını toplamak, yeniden değerlendirmek, arşivlemek ve bu kaynaklara özgürce erişimi sağlamayı amaçlayan “QAD-Barış Meydanı” için ilk yazıyı, 2016'dan beri tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kaleme aldı.

Demirtaş, “Haydi meydana” başlıklı yazısında, “QAD ile temel hedefimiz, barışın tüm aşamalarının arşivini, kuramını ve kurumlarını oluşturmaya dönük özgür bir tartışma ortamı yaratmaktır. QAD’da ifade edilecek her düşünce yalnızca evrensel temel ilkelerle sınırlanabilir; bunun dışında hiçbir sınır koymadan, özgür ve eleştirel düşüncelerle, yeni fikirlerle ve önerilerle halkımızın onurlu barışına hizmet etmeye çalışacağız” dedi.

Dr. Deniz Duruiz, Dr. İlhan Döğüş, Dr. Harun Ercan ve Dr. Cihan Erdal sitenin yayın kurulunda yer alıyor. Yayın hayatına Kürtçe, Türkçe ve İngilizce başlayan “QAD-Barış Meydanı”, başta Almanca olmak üzere birçok dilde yayın yapmak için çalışmalarına devam ediyor. “Toplumsal Barış”, “Çatışma ve Çözüm”, “İktisadi ve Ekolojik Adalet”, “Küresel ve Bölgesel Jeopolitika” ile “Tarih ve Kültür” alanında araştırma, makale, röportajların yer alacağı Barış Meydanı’nda, düzenli aralıklarla podcastler de yayınlanacak.

QAD-Barış Araştırmaları Derneği hakkında

"Kürt sorunu bağlamında barışın inşasına ve korunmasına katkı sağlamak amacıyla" 20 Şubat 2024’te Almanya’nın Köln şehrinde kurulan derneğin başkanlığını Selahattin Demirtaş’ın kardeşi Süleyman Demirtaş yürütüyor. Derneğin kurucuları arasında Şehbal Şenyurt Arınlı, Ulaş Deniz, Süleyman Demirtaş, Güley Kılıç, Prof. Dr. Ümit Koşan, Zülküf Kurt ve Dr. Yahya Madra yer alıyor.

Derneğin mütevelli heyeti ise Selahattin Demirtaş, Prof. Dr. Naif Bezwan, Dr. Ekrem Eddy Güzeldere, Prof. Dr. Abdullah Karatay, Av. Eren Keskin, Prof. Dr. Hans Lukas Kieser, Dr. Dilek Kurban, Dr. Selçuk Mızraklı ve eski AİHM yargıcı Rıza Türmen'den oluşuyor.

Farklı etnik, sınıfsal, toplumsal cinsiyet ve kültürel grupların eşit, adil ve onurlu koşullarda bir arada yaşamasını desteklemek amacıyla kurulan Qad-Barış Araştırmaları Derneği: "Kürt meselesinin barışçıl ve eşitlikçi çözümü konusunda siyasi iklimi iyileştirmeye yönelik çalışmaların Orta Doğu ve Türkiye’de iç içe geçmiş tarihsel ve güncel eşitsizliklerin çözümünde kilit bir rol oynayacağı düşüncesini" benimsiyor ve bu doğrultuda, "Türkiye dahil tüm ülkelerdeki anti-demokratik ve ırkçı eğilimlere karşı durmaya ve demokratikleşme süreçlerini desteklemeye kararlı olduğunu" belirtiyor.

(AY)

Haber Yeri
İstanbul
Selahatin Demirtaş QAD-Barış Meydanı QAD-Barış Araştırmaları Derneği
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git