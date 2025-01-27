QAD-Barış Meydanı yayına başladı

QAD-Barış Araştırmaları Derneği bünyesinde “QAD-Barış Meydanı” adlı bir web sitesi kurdu.

Kürtçe, Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde ilgili bilimsel metinleri, tartışmaları, yayınları ve araştırma sonuçlarını toplamak, yeniden değerlendirmek, arşivlemek ve bu kaynaklara özgürce erişimi sağlamayı amaçlayan “QAD-Barış Meydanı” için ilk yazıyı, 2016'dan beri tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kaleme aldı.

Demirtaş, “Haydi meydana” başlıklı yazısında, “QAD ile temel hedefimiz, barışın tüm aşamalarının arşivini, kuramını ve kurumlarını oluşturmaya dönük özgür bir tartışma ortamı yaratmaktır. QAD’da ifade edilecek her düşünce yalnızca evrensel temel ilkelerle sınırlanabilir; bunun dışında hiçbir sınır koymadan, özgür ve eleştirel düşüncelerle, yeni fikirlerle ve önerilerle halkımızın onurlu barışına hizmet etmeye çalışacağız” dedi.

Dr. Deniz Duruiz, Dr. İlhan Döğüş, Dr. Harun Ercan ve Dr. Cihan Erdal sitenin yayın kurulunda yer alıyor. Yayın hayatına Kürtçe, Türkçe ve İngilizce başlayan “QAD-Barış Meydanı”, başta Almanca olmak üzere birçok dilde yayın yapmak için çalışmalarına devam ediyor. “Toplumsal Barış”, “Çatışma ve Çözüm”, “İktisadi ve Ekolojik Adalet”, “Küresel ve Bölgesel Jeopolitika” ile “Tarih ve Kültür” alanında araştırma, makale, röportajların yer alacağı Barış Meydanı’nda, düzenli aralıklarla podcastler de yayınlanacak.

QAD-Barış Araştırmaları Derneği hakkında

"Kürt sorunu bağlamında barışın inşasına ve korunmasına katkı sağlamak amacıyla" 20 Şubat 2024’te Almanya’nın Köln şehrinde kurulan derneğin başkanlığını Selahattin Demirtaş’ın kardeşi Süleyman Demirtaş yürütüyor. Derneğin kurucuları arasında Şehbal Şenyurt Arınlı, Ulaş Deniz, Süleyman Demirtaş, Güley Kılıç, Prof. Dr. Ümit Koşan, Zülküf Kurt ve Dr. Yahya Madra yer alıyor.

Derneğin mütevelli heyeti ise Selahattin Demirtaş, Prof. Dr. Naif Bezwan, Dr. Ekrem Eddy Güzeldere, Prof. Dr. Abdullah Karatay, Av. Eren Keskin, Prof. Dr. Hans Lukas Kieser, Dr. Dilek Kurban, Dr. Selçuk Mızraklı ve eski AİHM yargıcı Rıza Türmen'den oluşuyor.

Farklı etnik, sınıfsal, toplumsal cinsiyet ve kültürel grupların eşit, adil ve onurlu koşullarda bir arada yaşamasını desteklemek amacıyla kurulan Qad-Barış Araştırmaları Derneği: "Kürt meselesinin barışçıl ve eşitlikçi çözümü konusunda siyasi iklimi iyileştirmeye yönelik çalışmaların Orta Doğu ve Türkiye’de iç içe geçmiş tarihsel ve güncel eşitsizliklerin çözümünde kilit bir rol oynayacağı düşüncesini" benimsiyor ve bu doğrultuda, "Türkiye dahil tüm ülkelerdeki anti-demokratik ve ırkçı eğilimlere karşı durmaya ve demokratikleşme süreçlerini desteklemeye kararlı olduğunu" belirtiyor.

(AY)