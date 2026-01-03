Q Yatırım Bankası’na ikinci dalga operasyon: 9 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası’na yönelik “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturmayı genişletti. Soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık, bankanın yetkililerinin Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetkilerin dışına çıkarak, mali sıkıntı yaşayan şirketlere borç para verdiğini ve bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) belirlediği oranların çok üzerinde faiz uyguladığını tespit etti.

4 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yürüttü. Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde arama yaptı, dijital ve finansal materyallere el koydu.

Başsavcılık, şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarını belirlemek, suçtan elde edilen gelirlerin izini sürmek ve delilleri güvence altına almak amacıyla işlemlerin sürdüğünü açıkladı.

Ali E. ile bağlantılı yeni isimler

Soruşturmanın önceki aşamasında Q Yatırım Bankası yetkilisi Ali E. ile birlikte Yasef M. ve Mehmet A. hakkında 7 Kasım 2025’te adli işlem yapıldı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, Ali E. ile bağlantılı olduklarına dair tespitler bulunan Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S.hakkında gözaltı kararı aldı.

“Kredi” adı altında yüksek faizli borç

Başsavcılığın açıklamasına göre banka yetkilileri, mali zorluk içindeki şirketlere kredi adı altında borç para verdi, bu borçlar karşılığında TCMB faiz oranlarının üzerinde kazanç sağladı. Savcılık, elde edilen gelirlerin aklandığı yönünde güçlü bulgulara ulaştı.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun hazırladığı raporlar ve alınan ifadeler, bankanın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda belirlenen yetki sınırlarını aştığını ortaya koydu.

İki isim tutuklandı

BirGün'ün haberine göre, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Q Yatırım Bankası yetkilisi Ali E. ile Yasef M., çıkarıldıkları mahkeme tarafından “tefecilik” iddiası ile tutuklandı.

Başsavcılık, mali güvenliği korumak, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişini engellemek ve olası örgütsel yapıyı tüm yönleriyle ortaya çıkarmak amacıyla soruşturmayı çok yönlü şekilde sürdürdüğünü bildirdi.

(EMK)