Putin, yüzde 87,28 ile 5. kez devlet başkanı

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, düzenlediği basın toplantısında, elektronik oylamayla yapılan devlet başkanı seçiminin nihai sonucunu açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, seçime katılım oranının yüzde 77,49 olduğunu belirten Pamfilova, “Mutlak anlamda seçimlere 87 milyon 576 bin 75 seçmen katıldı. Rusya’nın modern tarihinde henüz buna benzer rakamlar görülmedi” dedi.

Putin’e 76 milyon 277 bin 708 oy

Seçimi, adaylardan mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin’in oyların yüzde 87,28’ini alarak kazandığını açıklayan Pamfilova, Putin’e 76 milyon 277 bin 708 kişinin oy verdiğini bildirdi.

Diğer adayların da oy oranlarını açıklayan Pamfilova, Komünist Partinin adayı Nikolay Haritonov’un yüzde 4,31 ile 3 milyon 768 bin 470 oy, Yeni İnsanlar Partisi adayı Vladislav Davankov’un yüzde 3,85 ile 3 milyon 362 bin 484 oy, Liberal Demokrat Partinin adayı Leonid Slutskiy'in yüzde 3,20 ile 2 milyon 797 bin 629 oy aldığını kaydetti.

Putin: Ülkemizin siyasi ve ekonomik gidişatına destek

Mayıs ayında mevcut görev süresinin bitmesiyle yemin ederek 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini üstlenecek olan Putin 6 yıl daha görevde kalacak.

AA’nın haberine göre, kesinleşmiş resmi seçim sonucunun açıklanmasının ardından Putin, video mesaj ile vatandaşlara seslendi.

Ülkede son derece önemli bir seçim kampanyasının sona erdiğine dikkati çeken Putin, her adayın sorunları çözme konusundaki yapıcı önerilerini ortak çalışmalarda ülkenin kalkınması için kullanacaklarını belirtti.

Bu seçimle Rusya’nın bundan sonra izleyeceği yolu seçtiklerine işaret eden Putin, "Bu olayın önemi, seçime gelen seçmenlerin salt çoğunluğu tarafından anlaşıldı" dedi.

Oylamaya katılan herkese teşekkür eden Putin, oyların her birinin büyük önem taşıdığını vurguladı:

“Desteğiniz için teşekkürler. Benim için bu, seçimlerdeki resmi zaferden daha önemli. Bu, ülkemizin siyasi ve ekonomik gidişatına destektir. Genel sonuçlarımız elbette daha büyük olmalıdır. Ancak bu, Rusya'yı bugün daha da güçlü ve bağımsız hale getiriyor.”

Halkın kendisine olan güvenini haklı çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen Putin, "Bu güven düzeyinin Rusya'ya ve halkımızın refahına yönelik sorumluluğu artırdığını ve kişisel olarak benim ve tüm ekibimin daha fazla bağlılık ve verimlilik göstermesi gerektirdiğini anlıyorum" dedi.

(AS)