Putin yönetimi LGBTQI+’ları "terörizm" listesine aldı

Rusya, devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre rejim LGBTQI+'ları "aşırılık yanlısı örgütler" ve "terör örgütleri" listesine eklediğini duyurdu.



Listenin kaydını tutan Rosfinmonitoring adlı kurum, listedeki kişi ve kuruluşların banka hesaplarını dondurma yetkisine sahip.



Rusya parlamentosu, Kasım 2022'de çocuklara yönelik LGBTQI+ "propagandasını" yasaklayan yasayı tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde genişleten yasanın nihai hâlini onaylamıştı.

Rusya | Duma, ‘LGBTİ+ propagandasını’ yasaklayan kanunu kabul etti

Devlet Başkanı Putin, son dönemde geleneksel değerlere yönelik söylemlerini artırdı.

Rusya Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz Kasım ayında, hareketi "aşırılık yanlısı" ilan etmiş, LGBTQI+ aktivizmini ülke genelinde yasaklamıştı.

Rusya LGBTİ+ topluluğunu baskı altına almak için dava açtı

Kremlin, iki yıl önce Ukrayna'da başlattığı saldırıdan bu yana muhafazakâr bir tutum sergileyerek çatışmayı Batı'ya ve onun fikirlerine karşı bir savaş alanı haline getirdi.



Rusya, 2022'de yetişkinler arasında "eşcinsel propagandası" olarak adlandırdığı şeyi yasakladı ve bunu küçükler arasında yasaklayan daha önceki bir yasayı genişletti. Böylece "geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin" kamusal alanda ve medyada temsil edilmesi yasaklanmış oldu.

RUSYA'DA TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMCILIĞI Putin, kamusal alanda LGBTİQ+ kimliğinin olumlanması yasağını onayladı



Çarşamba günü bir Rus mahkemesi, bir LGBTQI+ barın iki çalışanının "aşırılık yanlısı örgüt kurmak"la suçlanarak tutuklu yargılanmasına karar verdi; bu, Yüksek Mahkeme kararından sonra görülen ilk dava oldu.

Rusya'nın devlet mali gözlemcisi Rosfinmonitoring, sözde "uluslararası LGBT halk hareketini" "teröristler ve aşırılık yanlıları" listesine ekledi.

Kayda eklenmesi, yetkililerin, belirlenen kişilerin banka hesaplarını mahkeme kararı olmadan dondurmasına olanak tanıyor.

Rosfinmonitoring'in, yasal olarak var olmayan ve dolayısıyla kayıtlı bir adresi veya banka hesabı bulunmayan, muğlak bir şekilde tanımlanan "LGBT hareketine" karşı kurallarını nasıl uygulamayı planladığı bilinmiyor.

Listeleme, Rusya Yüksek Mahkemesinin "sözde hareketi" Kasım ayında yasaklı "aşırılıkçı" örgüt olarak tanımlamasının ardından geldi.

Moscow Times'ın haberine göre, Rusya Adalet Bakanlığı, 1 Mart'ta "uluslararası LGBT hareketini" yasaklı örgütler listesine ekledi.

Rusya'daki sivil haklar ve LGBTQI+ aktivistleri, The Moscow Times'a, "aşırılıkçı" tanımlamaların, yetkililerin kamusal alanda LGBTQI+ varlığı veya sembolleriyle ilişkilendirilen herkese dava açmasına izin verebileceğini söyledi.

LGBTQI+ hakları, Başkan Vladimir Putin'in 2013 yılında reşit olmayanlara yönelik "LGBT propagandasını" yasaklayan bir yasayı imzalamasından bu yana geçen on yılda kademeli olarak erozyona uğradı.

(AEK)