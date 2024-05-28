Putin: "Ukrayna'ya asker göndermek çatışmaya adım atmaktır"

Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme girişimine tepki gösteren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu, Avrupa'da ve dünyada ciddi bir çatışmaya yönelik adım atmaktır. Bunu mu istiyorlar? Tamam o zaman." dedi.

AA'nın haberine göre, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Rusya medyasının sorularını yanıtlayan Putin, "Telsizlerde sürekli İngilizce, Fransızca, Lehçe konuşmalar duy[duklarını], sözde paralı askerlerin zaten orada bulunduğunu bil[diklerini]" söyledi.

Batılı askerleri Ukrayna'ya göndermenin iyi bir karar olmayacağını vurgulayan Putin, Ukrayna topraklarında kim olursa olsun Rusya'nın kendi gerekli gördüğü adımları atmaya devam edeceğini iddia etti.

Stontelberg'e yanıt

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'ya verilen silahların Rusya'daki hedeflerde de kullanılmasını istemesine tepki gösteren Putin, "Özellikle Avrupa'daki NATO ülkeleri ve küçük ülkelerin temsilcileri neyle oynadıklarının farkında olmalı. Genellikle nüfus yoğunluğu çok yüksek, küçük topraklara sahip ülkeler olduklarını unutmamalılar. Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemekten bahsetmeden önce bu faktörleri dikkate almalılar." diye konuştu.

FRANSA UKRAYNA'YA ASKER YOLLAYACAK Genel Sekreter Stoltenberg: "Ukrayna NATO müttefiklerinin silahlarıyla Rusya topraklarını vurabilmeli"

"Zelenskiy meşru başkan değil"

Ukrayna devlet başkanı Volodymir Zelenskiy'nin görev süresine ilişkin soruyu yanıtlayan Putin, "Ukrayna sıkıyönetim kanunu, sıkıyönetim rejiminde başkanlık seçimlerinin yapılamayacağını belirtiyor ancak bu [Zelenskiy'nin görev süresinin] uzatıldığı anlamına gelmiyor. Uzatılması gerektiğini kim söyledi? Anayasa'da bununla ilgili hiçbir şey yok." dedi.

"Zelenskiy iktidarı parlamento

başkanına bırakmalı"

Konunun ciddi ve kapsamlı bir çözümleme gerektirdiğini vurgulayan Putin, "Teknik açıdan, bana göre, tek meşru iktidar parlamento ve Rada başkanıdır." dedi.

"Ukrayna Anayasası'nda yalnızca Rada'nın görev süresinin uzatılması varken, cumhurbaşkanının görev süresinin uzatılması hakkında hiçbir şey bulunmuyor. Ukrayna Anayasası'nın 111'inci maddesine göre iktidarın, başkanlık yetkisinin (parlamento) başkanına devredildiği belirtiliyor."



Putin, Ukrayna'da seçimlerin yapılabilmesi için savaş halinin son bulması gerektiğini ancak Ukrayna yönetiminin bunu istemediğini savundu.

Taliban "terör örgütü" mü?

Taliban'ın Rusya'da terör örgütü olarak kabul edilen statüsüyle ilgili soruyu da yanıtlayan Putin, "Bu durum sürekli istişare ediliyor. Şu anda bu konuda yorum yapmayacağım çünkü Taliban'la ve Afganistan'la karşılıklı ilişkiler sürekli gündemde." dedi.

(AEK)