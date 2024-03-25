Putin: "Suçu radikal İslamcılar işledi, Kiev yataklık etti, ABD onun izlerini örtmeye uğraştı"

22 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da 135 kişinin can verdiği saldırının IŞİD tarafından üstlenilmesine karşın katliamı örgütle ilişkilendirmeyi reddeden Rusya yönetimi, Pazartesi gecesi Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağzından "radikal İslamcılar"ı da kapsayan yeni bir anlatıyı gündeme getirdi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Komsomolskaya Pravda için kaleme aldığı makalesinde, ABD’li siyasetçilerin, saldırının IŞİD tarafından gerçekleştirildiği hikayeleriyle kendilerini tuzağa düşürmeye çalıştığını yazdı, “Bunu neden yaptıkları çok açık, bundan kaçış yok” demişti.

Zaharova ABD’nin saldırıdaki sorumluluğu IŞİD’e atarak kendisini ve Ukrayna’yı aklamaya çalıştığını söylemişti: “Pek çok faktör, ABD'nin ‘Ukrayna terörizmine’ sponsorluk yaptığına işaret ediyor. Washington'un Kiev'deki yardakçılarını her gün ‘mazur göstermesi’ ve onların kurduğu Zelenskiy rejimiyle birlikte kendisini yasaklı IŞİD'in korkuluğuyla örtmeye çalışması da bundan kaynaklanıyor.”

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Putin: "Suçun radikal İslamcılar

tarafından işlendiğini biliyoruz"

Moscow Times'ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazartesi gecesi ilk kez, Cuma akşamı Moskova dışındaki Crocus konser salonuna düzenlenen saldırının arkasında "radikal İslamcıların" olduğunu söyledi, ancak Ukrayna'nın olaya bir şekilde karıştığı yönündeki iddiasını daha da ileri götürürken Washington'u olayı örtbas etmeye çalışmakla suçladı.

Cumartesi günü, kamuflaj giysili silahlı kişilerin gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili olarak şimdiye kadar 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Putin, üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya geldiği ve TV'den bütün dünyaya yayınlanan bir toplantıda, "Suçun, ideolojilerine karşı İslam dünyasının yüzyıllardır mücadele ettiği radikal İslamcılar tarafından işlendiğini biliyoruz." dedi.

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Ptuin, "Ayrıca ABD'nin çeşitli yollarla uydularını ve diğer ülkeleri, ellerindeki istihbarata göre, Kiev'in Moskova terör saldırısına karıştığına dair hiçbir iz bulunmadığına ikna etmeye çalıştığını da görüyoruz." dedi.

"Ukrayna neo-Nazi rejimi"

Putin, "neo-Nazi rejimi" olarak söz ettiği Ukrayna'yı da "ülke[siyle] 2014'ten bu yana savaşanların bir dizi girişiminin yalnızca bir halkası [olabilecek olan] bu vahşet"ten sorumlu tuttu.

Putin daha önce, Cuma günkü saldırıyı gerçekleştiren silahlı kişilerin, ertesi sabah gözaltına alınmadan önce kaçarlarken arabalarını Ukrayna sınırına sürdüklerini iddia etmişti.

Devlet Başkanı TV'den yayımlanan toplantıda "Tabii, teröristler suçu işledikten sonra neden Ukrayna'ya gitmeye çalıştılar sorusunun cevabını vermek gerekiyor." dedi: "Onları orada kim bekliyordu?"

Rusya'da 2003'teki Beslan okul kuşatmasından bu yana en ölümcül saldırı olan katliamın sorumluluğunu İslam Devleti'nin bağlı kuruluşu IŞİD-K üstlendi.

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IŞİD'e bağlı sosyal medya kanalları, Crocus Belediye Binası'nda toplu katliamı gerçekleştiren silahlı kişilerin videolarını sansürsüz yayınladı.

Ancak, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Pazartesi günü erken saatlerde IŞİD ile konser saldırısı arasındaki bağlantı görüntülerine ilişkin yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Peskov, Rusya’da yetkililerinin, saldırıyı IŞİD’in yapmış olması olasılığından söz etmemesine ilişkin bir soruya karşılık “Henüz kesin bir yorum dile getirilmedi. Soruşturma sürüyor. Sadece ön verilerden bahsedildi. Şu ana kadar ortaya herhangi bir senaryo konulmadı” demiş ve soruşturma sürdüğü için konuyla ilgili kolluk kuvvetlerinden gelecek bilgiyi beklemek gerektiğini vurgulamıştı.

(AEK)