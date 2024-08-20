Putin, "neoliberal değerlerden kaçmak isteyenlere" oturum izni verecek

19 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle birlikte ülkelerinin neoliberal politikalarından kaçmak isteyen "geleneksel değer destekçilerinin" Rusya'da oturum izni almalarına yönelik süreç basitleştirildi.

Resmi TASS ajansındaki habere göre, Rus dili, Rus tarihi ve temel yasaları hakkındaki bilgilerini doğrulayan belgeler sunmaksızın Rusya'da geçici ikamet başvurusunda bulunma hakkına sahip olacağı belirtildi.

Kararnameye göre, hükümet ayrıca vatandaşlarına "yıkıcı neoliberal fikirlerin dayatıldığı" ülkelerden oluşan bir liste hazırlayacak.

Rusya'nın yüksek mahkemesi, Kasım 2023'te LGBTİ+ aktivistlerinin "aşırılık yanlısı bir örgüte" katılmak, onu finanse etmek ya da sembollerini sergilemek suçlarından hapis cezası almasına neden olabilecek bir adım atarak LGBTİ+ aktivizmini yasa dışı ilân etmişti. (NK)