Putin, muhalif gazeteciyi öldüren katili affetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Novaya Gazeta’nın araştırmacı gazetecisi Anna Politkovskaya'nın öldürülmesindeki rolü nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılan eski polis memuru Sergei Khadzhikurbanov’u affetti.

Gerekçe, Khadzhikurbanov’un Ukrayna'daki savaşta Rusya tarafında savaşa katılması.

Khadjikourbanov'un avukatı Alexei Mikhaltchik, müvekkilinin 2030’a kadar cezasını çekmesi gerektiğini, ancak Ukrayna'da altı aylık bir askeri sözleşmeyi tamamladıktan sonra başkanlık affı aldığını ve o zamandan beri silahlı kuvvetlerde kaldığını söyledi.

Mikhaltchik, "Khadzhikurbanov 2023’te gönüllü olarak yeni bir sözleşme imzaladı ve şu anda komuta rolünde savaşıyor" dedi.

Mikhalchik, Khadzhikurbanov'un Ukrayna'da savaşmak için ne zaman kaydolduğunu ya da hapishaneden mahkumları askere almaya başlayan Wagner gibi paramiliter bir birliğe katılıp katılmadığını hakkında ise bilgi vermedi.

"Bu korkunç bir adaletsizlik"

Khadzhikurbanov, 2006’da Moskova'daki apartmanının asansöründe vurularak öldürülen Politkovskaya cinayetinin organize edilmesindeki rolü nedeniyle 2014’te 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Khadzhikurbanov, Rusya'nın Çeçenistan'daki savaşını kapsamlı bir şekilde haberleştiren ve sert bir Kremlin eleştirmeni olan Politkovskaya'nın öldürülmesi nedeniyle hapse atılan beş kişiden biriydi.

Fotoğraf: RIA Novosti

Müfettişler o dönemde cinayet emrini veren kişinin kimliğini tespit edememiş ve Politkovskaya'nın ailesi cinayetin arkasındaki beyni bulamadıkları için soruşturmayı defalarca eleştirmişti.

Politkovskaya'nın iki çocuğu Vera ve İlya, Novaya Gazeta'ya yaptıkları ortak açıklamada, Khadzhikurbanov'un affı konusunda bilgilendirilmediklerini söyledi.

"Bizim için bu 'af' katilin kefaretinin ve pişmanlığının kanıtı değil. Bu korkunç bir adaletsizliktir. İnançları ve mesleki görevi uğruna öldürülen bir kişinin anısına saygısızlıktır" dedi.

Rusya, savaşa katılanları serbest bırakıyor

Geçtiğimiz yazdan bu yana Rusya Savunma Bakanlığı ve paramiliter grup Wagner, aralarında katillerin ve aile içi istismarcıların da bulunduğu on binlerce mahkumu Ukrayna'daki savaşta savaşmak üzere silah altına aldı.

Anlaşmanın bir parçası olarak mahkumlara altı ay boyunca savaşmaları ve hayatta kalmaları halinde cezalarının geri kalanını çekmeden normal hayata dönmelerine izin verileceği söylendi. Rusya yasalarına göre Putin, hükümlülerin af bildirimlerini imzalamaktan şahsen sorumlu.

Geçtiğimiz hafta da Rusya medyası, 2020’de eski kız arkadaşı Vera Pekhteleva'yı öldürmekten hüküm giyen Vladislav Kanyus'un Ukrayna'da Wagner tarafından işe alındıktan sonra Rusya'ya döndüğünü bildirmişti.

Affedilen bazı mahkumların serbest bırakılmalarını takiben topluma yeniden katılmaları sonrasında şiddet içeren cinayetler işlemeleri, Rusya’da endişe yaratmıştı.

Rusya halkı yeni bir cinayet ve aile içi şiddet dalgası getireceği yönünde Putin’i eleştirmişti.

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(HA)