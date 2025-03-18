ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 18 Mart 2025 22:48
 ~ Son Güncelleme: 18 Mart 2025 23:20
1 dk Okuma

PUTİN-TRUMP ANLAŞTI

Putin geçici ateşkesi kabul etti: Rusya 30 gün Ukrayna enerji altyapısına saldırmayacak

ABD Başkanı Trump ve Rusya Başkanı Putin, uzun bir telefon konuşmasının ardından Rusya'nın Ukrayna enerji ve altyapısına 30 gün boyunca saldırmaması konusunda anlaşmaya vardı. ABD barış görüşmelerinin derhal başlamasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Putin geçici ateşkesi kabul etti: Rusya 30 gün Ukrayna enerji altyapısına saldırmayacak
Trump ve Putin son kez şahsen karşılaştıkları 2018 Helsinki buluşmasında

Beyaz Saray ve Kremlin, Trump ve Putin arasındaki uzun bir telefon görüşmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında enerji ve altyapı hedefleriyle sınırlı bir ateşkes konusunda anlaştılar.

Euronews'un haberine göre, Beyaz Saray atılan adımı, Karadeniz'de bir deniz ateşkesi ve çatışmalara tam ve kalıcı bir son vermeyi umduğu "barışa doğru bir hareketin" ilk adımı olarak tanımladı.

Beyaz Saray, bu adımlarla ilgili müzakerelerin "derhal başlayacağını" söyledi. Ukrayna'nın aşamalı ateşkes planına katılıp katılmadığı henüz açıklanmadı. 

Kremlin: "Ukrayna'ya yabancı askeri yardım ve istihbarat paylaşımı tamamen durdurulsun"

Kremlin'in açıklamasında, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik yabancı askeri yardım ve istihbarat paylaşımını "tamamen durdurma"ya yönelik "temel koşul" da dahil uzun bir koşul ve talep listesi yer aldı. Kremlin bu talebin, dördüncü yılına ulaşan çatışmanın daha da tırmanmasını önlemeye yönelik olduğunu iddia ediyor.

ABD Başkanı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "nihai anlaşmanın birçok unsuru üzerinde anlaşıldığını, ancak görüşme sırasında Putin ile anlaşılması gereken çok şey olduğunu" söylemişti. 

Zelenskiy: "Putin savaşı kasten uzatıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pazartesi gecesi yaptığı konuşmada Putin'i savaşı kasıtlı olarak uzatmakla suçladı.

Zelenskiy, "Bu önerinin uygulanması çok önceden başlayabilirdi. Savaş zamanında her gün insan hayatı meselesidir," dedi.

(AEK)

Haber Yeri
Moskova-Washington D. C.
trump Putin ukrayna Savaş zelenskiy
ilgili haberler
ABD-UKRAYNA ÖNERİSİ MOSKOVA'DA
Putin, "ilke olarak" ABD'nin ateşkes önerisini kabul etti
13 Mart 2025
/haber/putin-ilke-olarak-abd-nin-ateskes-onerisini-kabul-etti-305408
CİDDE GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI
ABD yardım ve istihbaratı dondurmaya son verdi, Ukrayna 30 gün ateşkesi kabul etti
11 Mart 2025
/haber/abd-yardim-ve-istihbarati-dondurmaya-son-verdi-ukrayna-30-gun-ateskesi-kabul-etti-305341
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
ABD, Ukrayna'yı yalnız bıraktı
13 Şubat 2025
/haber/abd-ukrayna-yi-yalniz-birakti-304528
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ABD-UKRAYNA ÖNERİSİ MOSKOVA'DA
Putin, "ilke olarak" ABD'nin ateşkes önerisini kabul etti
13 Mart 2025
/haber/putin-ilke-olarak-abd-nin-ateskes-onerisini-kabul-etti-305408
CİDDE GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI
ABD yardım ve istihbaratı dondurmaya son verdi, Ukrayna 30 gün ateşkesi kabul etti
11 Mart 2025
/haber/abd-yardim-ve-istihbarati-dondurmaya-son-verdi-ukrayna-30-gun-ateskesi-kabul-etti-305341
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
ABD, Ukrayna'yı yalnız bıraktı
13 Şubat 2025
/haber/abd-ukrayna-yi-yalniz-birakti-304528
Sayfa Başına Git