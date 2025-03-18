Putin geçici ateşkesi kabul etti: Rusya 30 gün Ukrayna enerji altyapısına saldırmayacak

Beyaz Saray ve Kremlin, Trump ve Putin arasındaki uzun bir telefon görüşmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında enerji ve altyapı hedefleriyle sınırlı bir ateşkes konusunda anlaştılar.

Euronews'un haberine göre, Beyaz Saray atılan adımı, Karadeniz'de bir deniz ateşkesi ve çatışmalara tam ve kalıcı bir son vermeyi umduğu "barışa doğru bir hareketin" ilk adımı olarak tanımladı.

Beyaz Saray, bu adımlarla ilgili müzakerelerin "derhal başlayacağını" söyledi. Ukrayna'nın aşamalı ateşkes planına katılıp katılmadığı henüz açıklanmadı.

Kremlin: "Ukrayna'ya yabancı askeri yardım ve istihbarat paylaşımı tamamen durdurulsun"

Kremlin'in açıklamasında, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik yabancı askeri yardım ve istihbarat paylaşımını "tamamen durdurma"ya yönelik "temel koşul" da dahil uzun bir koşul ve talep listesi yer aldı. Kremlin bu talebin, dördüncü yılına ulaşan çatışmanın daha da tırmanmasını önlemeye yönelik olduğunu iddia ediyor.

ABD Başkanı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "nihai anlaşmanın birçok unsuru üzerinde anlaşıldığını, ancak görüşme sırasında Putin ile anlaşılması gereken çok şey olduğunu" söylemişti.

Zelenskiy: "Putin savaşı kasten uzatıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Pazartesi gecesi yaptığı konuşmada Putin'i savaşı kasıtlı olarak uzatmakla suçladı.

Zelenskiy, "Bu önerinin uygulanması çok önceden başlayabilirdi. Savaş zamanında her gün insan hayatı meselesidir," dedi.

(AEK)