ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2025 00:28
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2025 01:38
2 dk Okuma

ALASKA: UKRAYNASIZ BARIŞ ZİRVESİ

Putin'e Ukrayna toprağı vaat eden Trump, Zelenskiy'nin takasa karşı çıkmasından rahatsız

Trump, "Ukrayna'nın iyiliği için" Rusya ve Ukrayna arasında toprak takaslarının olacağını söyledi. ABD Başkanı, Zelenskiy'nin "Rusya'ya toprak vermeyi kesinlikle reddetmesi"ni "anayasanın buna izin vermemesi"ne bağlamasının da kabul edilemez olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Putin'e Ukrayna toprağı vaat eden Trump, Zelenskiy'nin takasa karşı çıkmasından rahatsız
Trump ve Putin Alaska'dak, irve sonrasın gerçekleştirilen basın toplantısında

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü ABD'nin Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları toplantının ardından Rusya ve Ukrayna arasında toprak takası anlaşmalarına varılmasını beklediğini söyledi.

"Bazı toprak takasları olacak. Bunu Rusya aracılığıyla ve herkesle yaptığım görüşmelerden biliyorum," dedi. "Bazı takaslar olacak, topraklarda bazı değişiklikler olacak."

Trump arazi değiş tokuşunun "Ukrayna'nın iyiliği için" olacağını belirtti. bu "İyi şeyler, kötü şeyler [konusu] değil, aynı zamanda her ikisi için de kötü şeyler," dedi ve "bu toprakların bir kısmını da Ukrayna'ya geri vermeye çalışacağını" iddia etti.

Zelenskiy: Kiev'i dışlayan kararlar "ölü kararlardır"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ise, geçtiğimiz cumartesi, Rusya'ya toprak verme fikrini kesin bir dille reddetmiş, AP'ye verdiği demeçte Ukrayna'nın "Rusya'ya yaptıklarından dolayı ödüllendirilmeyeceğini" vurgulayarak, "Ukraynalılar topraklarını işgalciye vermeyecekler" demişti. Barış müzakerelerinin Ukrayna'yı da kapsaması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Kiev'i dışlayan görüşmelerin asla işe yaramayacak "ölü kararlar" anlamına geldiği konusunda uyarmıştı.

Rusya devlet ajansı TASS'ın haberine göre, pazartesi günü Putin ile görüşmenin ardından verdiği demeçte Trump, Zelenskiy'nin toprak takası için "'Anayasal onay almam gerekiyor" demesinin kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi. "Yani, Zelenskiy'nin savaşa girip herkesi öldürmek için onayı var, ama toprak takası yapmaya mı onayı yok" diye konuştu.

Trump Cuma günü yaptığı açıklamada, 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapmayı umduğunu söylemişti. Yer ve zaman, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov tarafından da doğrulandı. Uşakov, Rusya ve ABD başkanlarının Ukrayna krizine kalıcı bir çözüm seçeneklerini görüşmeye odaklanacaklarını söyledi. Kremlin, iki liderin Alaska'daki görüşmelerinin ardından Rusya topraklarında bir araya gelmesini beklediğini belirtti.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Rusya ukrayna abd takas Savaş Barış
ilgili haberler
Ukrayna’da kalıcı bir barış için müzakere
4 Nisan 2025
/yazi/ukraynada-kalici-bir-baris-icin-muzakere-306166
DONBASS'IN İLHAKI
Putin Ukrayna'nın doğusunda dört bölgeyi törenle Rusya'ya bağlıyor
30 Eylül 2022
/haber/putin-ukrayna-nin-dogusunda-dort-bolgeyi-torenle-rusya-ya-bagliyor-267822
ERTUĞRUL KÜRKÇÜ YAZDI
"Yeni Soğuk Savaş"
24 Şubat 2022
/yazi/yeni-soguk-savas-258199
RUSYA-UKRAYNA
Putin: "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıyoruz"
22 Şubat 2022
/haber/putin-donetsk-ve-luhansk-halk-cumhuriyetlerini-taniyoruz-258072
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ukrayna’da kalıcı bir barış için müzakere
4 Nisan 2025
/yazi/ukraynada-kalici-bir-baris-icin-muzakere-306166
DONBASS'IN İLHAKI
Putin Ukrayna'nın doğusunda dört bölgeyi törenle Rusya'ya bağlıyor
30 Eylül 2022
/haber/putin-ukrayna-nin-dogusunda-dort-bolgeyi-torenle-rusya-ya-bagliyor-267822
ERTUĞRUL KÜRKÇÜ YAZDI
"Yeni Soğuk Savaş"
24 Şubat 2022
/yazi/yeni-soguk-savas-258199
RUSYA-UKRAYNA
Putin: "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıyoruz"
22 Şubat 2022
/haber/putin-donetsk-ve-luhansk-halk-cumhuriyetlerini-taniyoruz-258072
Sayfa Başına Git