Putin'e Ukrayna toprağı vaat eden Trump, Zelenskiy'nin takasa karşı çıkmasından rahatsız

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü ABD'nin Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları toplantının ardından Rusya ve Ukrayna arasında toprak takası anlaşmalarına varılmasını beklediğini söyledi.

"Bazı toprak takasları olacak. Bunu Rusya aracılığıyla ve herkesle yaptığım görüşmelerden biliyorum," dedi. "Bazı takaslar olacak, topraklarda bazı değişiklikler olacak."

Trump arazi değiş tokuşunun "Ukrayna'nın iyiliği için" olacağını belirtti. bu "İyi şeyler, kötü şeyler [konusu] değil, aynı zamanda her ikisi için de kötü şeyler," dedi ve "bu toprakların bir kısmını da Ukrayna'ya geri vermeye çalışacağını" iddia etti.

Zelenskiy: Kiev'i dışlayan kararlar "ölü kararlardır"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ise, geçtiğimiz cumartesi, Rusya'ya toprak verme fikrini kesin bir dille reddetmiş, AP'ye verdiği demeçte Ukrayna'nın "Rusya'ya yaptıklarından dolayı ödüllendirilmeyeceğini" vurgulayarak, "Ukraynalılar topraklarını işgalciye vermeyecekler" demişti. Barış müzakerelerinin Ukrayna'yı da kapsaması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Kiev'i dışlayan görüşmelerin asla işe yaramayacak "ölü kararlar" anlamına geldiği konusunda uyarmıştı.

Rusya devlet ajansı TASS'ın haberine göre, pazartesi günü Putin ile görüşmenin ardından verdiği demeçte Trump, Zelenskiy'nin toprak takası için "'Anayasal onay almam gerekiyor" demesinin kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi. "Yani, Zelenskiy'nin savaşa girip herkesi öldürmek için onayı var, ama toprak takası yapmaya mı onayı yok" diye konuştu.

Trump Cuma günü yaptığı açıklamada, 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapmayı umduğunu söylemişti. Yer ve zaman, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov tarafından da doğrulandı. Uşakov, Rusya ve ABD başkanlarının Ukrayna krizine kalıcı bir çözüm seçeneklerini görüşmeye odaklanacaklarını söyledi. Kremlin, iki liderin Alaska'daki görüşmelerinin ardından Rusya topraklarında bir araya gelmesini beklediğini belirtti.

