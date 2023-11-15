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DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Kasım 2023 11:00
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2023 11:20
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Putin'den basına ve seçim güvenliğine bir darbe daha

Seçim güvenliğini etkileyebilecek yeni kısıtlamaların Rusya'yı 24 yıldır yöneten Putin'in 6 yıllık yeni bir dönem için aday olmasının beklendiği seçimlerin arefesinde getirilmesi dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/15/putin-den-basina-ve-secim-guvenligine-bir-darbe-daha.jpeg
Fotoğraf: kremlin.ru

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart 2024'te yapılması beklenen devlet başkanlığı seçimleri öncesinde sıkıyönetim altındaki bölgelerde de oy kullanılmasına olanak tanıyan ve oy verme yerlerinde gazetecilerin haber yapmasına yeni kısıtlamalar getiren değişiklikleri imzaladı.

The Moscow Times'ta yer alan habere göre değişiklikler, sadece "kanunla yetkilendirilmiş" gazeteciler oy verme merkezlerinde fotoğraf ve video çekimi yapabilecekler.

Ayrıca akredite olmayan gazetecilerin askeri tesislerde bulunan oy verme merkezlerinde video kaydı yapmalarının yasaklanmasını içeriyor ve bu da bu oy verme yerlerindeki seçim hilesi örneklerinin belgelenmesini daha zor hale getiriyor. 

Aynı şekilde, Rusya'nın yeni "Seçim Yasası" kapsamında akredite olmayan gazetecilerin Merkez Seçim Komisyonu oturumlarına katılması da yasaklandı.

Güncellenen "Başkanlık Seçimleri Kanunu "na göre Merkez Seçim Komisyonu, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Savunma Bakanlığı'na danıştıktan sonra sıkıyönetim altındaki bölgelerde seçim düzenleyebilecek.

Putin, Eylül ayında doğu ve güney Ukrayna'da Rusya işgali altındaki bölgelerde yapılan bölgesel seçimler öncesinde de aynı yasayı yürürlüğe koymuştu.

Kısıtlamalar seçim arefesinde getirildi

Gazetecilere yönelik yeni kısıtlamalar, Putin'in beşinci dönem devlet başkanlığı için aday olacağını açıklamasından sadece birkaç hafta önce getirildi.

71 yaşındaki Putin adaylığını ancak parlamentonun Mart 2024'te gerçekleşmesi beklenen seçim tarihini resmen ilan etmesinin ardından ilan edeceğini söyledi. 

Rusya'da Devlet Başkanlığı seçiminin Mart 2024'te yapılması bekleniyor. Seçim yasalarına göre, seçimin ilk turunun yapılacağı kesin tarihin en geç Aralık ayı ortasında açıklanması gerekiyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde yayınladığı 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Rusya, 180 ülke arasında 164'üncü sırada yer alıyor.

(NT)

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