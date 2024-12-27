Putin: "Ciddi bir Kürt sorunu var, çözülmesi gerekiyor, Kürtler ciddi insanlar ve ciddi savaşçılar"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Aralık'ta habercilerin ve katılan Rusyalıların sorularını yanıtladığı "Vladimir Putin ile Yılın Sonuçları" TV programında Orta Doğu'daki çatışmayı, Suriye'deki gelişmeleri ve Kürt sorununu değerlendirdi.

Putin "Kürt sorununun çözülmesi gerekiyor." dedi. "[Bunun] Suriye'de Başkan Esad döneminde çözülmesi gerekiyordu, şimdi[yse] Suriye topraklarını kontrol eden yetkililerle [birlikte] çözülmesi gerekiyor ve Türkiye de bir şekilde [kendi] güvenliğini sağlamalı."

"Türkiye Kürt oluşumları sınırdan öteye itmek için her şeyi yapıyor"

Putin konuşmasının Kürt sorunu, Suriye ve Türkiye'yle ilgili bölümlerinde bugüne değin hiç olmadığı kadar açık ve bağlayıcı bir biçimde konuştu.

"Suriye'ye gelince samimi konuşmak gerekirse, Suriye'deki durum geliştikçe Türkiye'nin güney sınırlarındaki güvenliğini sağlamak, mültecilerin [Türkiye] topraklarından, esasen Türkiye kontrolündeki Suriye topraklarında yoğunlaşan diğer bölgelere geri dönmeleri için koşulları kolaylaştırmak üzere herşeyi yaptığını düşünüyorum." dedi. "Belki de Kürt oluşumlarını sınırdan öteye itimek için [Türkiye herşeyi yapıyor]. Bunların hepsi de bir ihtimal mümkün ve az ya da çok belli ölçüde gerçekleştirilebilir.

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"Avrupalı politikacılar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kürtler'e devlet vaat edildiğini söylüyorlar"

"Türkiye, doğal olarak, bildiğimiz gibi, Kürdistan İşçi Partisi ile on yıllardır süren bir sorun yaşıyor. Umarım bu büyümez, ancak kısa bir süre önce, bazı Avrupalı ​​politikacılar görüşmelerimiz sırasında bana Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kürtlere kendi devletlerinin vaat edildiğini [ama], aldatıldıklarını vb. söylüyorlardı.

"30-35 milyon Kürt var, bu ciddi bir Kürt Sorunu ve Kürtler ciddi insanlar, ciddi savaşçılar"

"Bu bölgedeki Kürtlerin sayısını ele alalım -[onlardan] Türkiye'de on milyonlarca var, İran'da, Irak'ta - kaynaşık bir şekilde yaşıyorlar, kaç Kürt var? Muhtemelen [yanıtı] benden daha iyi biliyorsunuz, ancak en az 30-35 milyon, doğru mu? Bu ciddi bir Kürt sorunu ve Kürtler ciddi insanlar, ciddi savaşçılar, kanımca Münbiç [kentini] terk ettiler, ancak ta sonuna kadar savaştılar. Onlar böyledir.

"...Ve Kürt sorununun çözülmesi gerekiyor"

"Ve Kürt sorununun çözülmesi gerekiyor. Suriye'de Başkan Esad döneminde çözülmesi gerekiyordu, şimdi Suriye topraklarını kontrol eden yetkililerle [birlikte] çözülmesi gerekiyor ve Türkiye'nin de bir şekilde güvenliğini sağlaması gerekiyor. Tüm bunları anlıyoruz. Bu, bugünkü toplantımızda [tartışacağımız] bir konu değil, onunla zaman kaybetmeyelim.

"Sadece [bölgede] birçok sorun olacağını söylemek istiyorum, ancak biz uluslararası hukukun tarafındayız ve Suriye de dahil, toprak bütünlüğüne saygı sağlandığı takdirde tüm devletlerin egemenliğinden yanayız, ayrıca bugün Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarını kontrol eden mevcut yetkililerin bu konulardaki pozisyonlarına da saygı duyuyoruz.

"Bu anlamda biz onların tarafındayız. Suriye'deki durumu şu anda kontrol eden başlıca gruplar da dahil olmak üzere tüm gruplarla temas halindeyiz."

(AEK)