DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 13.01.2026 22:11
 SG: Son Güncelleme: 13.01.2026 23:24
Putin Batılı şirketlerin Rusya'daki iştiraklerine kayyım atıyor

Polonya'da kurulu Canpack ve Danimarka'da kurulu Rockwool şirketlerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle kayyım atandı. Bu şirketler ikinci bir karara kadar Rusya şirketlerince yönetilecek.

Putin Batılı şirketlerin Rusya'daki iştiraklerine kayyım atıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraya'nın doğu illerini Rusya toprağı ilan ettiği kararnameleri imzalarken/Fotoğraf: TASS

Canpack ve Rockwool şirketlerinin Rusya’daki varlıklarının yönetimi için Putin yönetimi tarafından kayyım atandı.

AA'nın haberine göre Polonya'da kurulu Canpack ve Danimarka'da kurulu Rockwool şirketlerine atanması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle gerçekleştirildi.

Kararname uyarınca adı geçen şirketlerin varlıkları "geçici olarak" bazı yerel şirketler tarafından yönetilecek.

Daha önce de bilinen uluslararası şirketler Danone, Carlsberg ve Fortum'un Rusya’daki varlıklarının yönetimi için kayyım atanmıştı.

Rusya yetkilileri, kayyım atama kararlarının, Batı'da Rus varlıklarına yönelik "saldırgan" tutum nedeniyle alındığını söylüyor.

(AEK)

Moskova
Vladimir Putin başkanlık kararnamesi Polonya Danimarka Rusya
Rusya'dan 15 AB merkezli haber sitesine erişim kısıtlaması
30 Haziran 2025
Rusya, Uluslararası Af Örgütü'nü 'istenmeyen' örgüt ilân etti
19 Mayıs 2025
Rusya'dan 15 AB merkezli haber sitesine erişim kısıtlaması
30 Haziran 2025
Rusya, Uluslararası Af Örgütü'nü 'istenmeyen' örgüt ilân etti
19 Mayıs 2025
