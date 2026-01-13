Putin Batılı şirketlerin Rusya'daki iştiraklerine kayyım atıyor

Canpack ve Rockwool şirketlerinin Rusya’daki varlıklarının yönetimi için Putin yönetimi tarafından kayyım atandı.

AA'nın haberine göre Polonya'da kurulu Canpack ve Danimarka'da kurulu Rockwool şirketlerine atanması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle gerçekleştirildi.

Kararname uyarınca adı geçen şirketlerin varlıkları "geçici olarak" bazı yerel şirketler tarafından yönetilecek.

Daha önce de bilinen uluslararası şirketler Danone, Carlsberg ve Fortum'un Rusya’daki varlıklarının yönetimi için kayyım atanmıştı.



Rusya yetkilileri, kayyım atama kararlarının, Batı'da Rus varlıklarına yönelik "saldırgan" tutum nedeniyle alındığını söylüyor.

(AEK)