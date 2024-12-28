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DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Aralık 2024 16:46
 ~ Son Güncelleme: 28 Aralık 2024 17:42
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Putin, Aliyev'den özür diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın düşmesi nedeniyle başsağlığı diledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Putin, Aliyev'den özür diledi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bugün telefonla görüşerek, Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait uçağın düşürüldüğü "trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle" özür diledi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, olaya ilişkin soruşturma açıldığı ve ilgili sivil ile askeri uzmanların sorguya alındığı belirtilerek, şöyle dendi:

"Putin, trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle özür diledi ve hayatını kaybedenlerin ailelerine bir kez daha derinden ve samimi başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

“Şu anda Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki görevlisi Grozni'de bulunuyor ve burada Rusya Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi temsilcileriyle çalışıyorlar. Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan yetkilileri de Aktau yakınlarındaki kaza yerinde yakın işbirliği içindedir."

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Ne olmuştu?

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Kazada, 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

AZAL, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı'na konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Vladimir Putin ilham aliyev rusya-azerbaycan ilişkileri
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