HABER
Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2025 03:35
 ~ Son Güncelleme: 16 Ağustos 2025 21:15
3 dk Okuma

ALASKA'DA "BARIŞ" İÇİN SOMUT SONUÇ YOK

Putin, ABD'den istediğini alarak ayrıldı: Tecriti kırdı ve Ukrayna'yı ezmek için zaman kazandı

ABD ve Rusya Devlet Başkanları, Ukrayna ve Avrupa'yı dışarıda tutarak "barış" yapma denemesinden somut sonuç elde edemeseler de birbirlerini övdüler. Başka bir çok konuda anlaştıklarını söylediler. Ancak anlaştıklarının neler olduğunu açıklamadılar.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Putin, ABD'den istediğini alarak ayrıldı: Tecriti kırdı ve Ukrayna'yı ezmek için zaman kazandı
Vladimir Putin ve Donald Trump, Alaska zirvesi sonrasında/Fotoğraf: videodan kayıt

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları görüşmenin ardından Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşa son vermek için bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

Putin ise Alaska'da yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından yaptığı kısa bir konuşmada Ukrayna konusunda Trump ile bir "anlaşmaya" vardıklarını söyledi ve Avrupa'yı "yeni başlayan ilerlemeyi baltalamamaları" konusunda uyardı.

Ancak Trump daha sonra, "Anlaşma olana kadar anlaşma yok" dedi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yakında bir araya gelerek görüşmeler hakkında bilgi vermeyi planladığını söyledi.

İmalı konuşmalar

Trump, bu sözlerinin ardından "Son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik[lerini] ve birçok noktada anlaşmaya vardık[larını]," söyledi. "Ve geriye çok az sayıda konu kaldı. Bazıları o kadar önemli değil. Biri, muhtemelen en önemlisi, ancak oraya ulaşma şansımız çok yüksek." dedikten sonra itiraf etti: "Oraya varamadık."

Sonuçta zirve, 1945'ten bu yana Avrupa topraklarında süren en geniş çaplı ve üç yılı aşkın bir süredir devam eden amansız çatışmayı sona erdirecek veya durduracak bir anlaşma olmadan bitti. 

İki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyordu, ancak bunun yerine her ikisi de sırayla kısa açıklamalar yaptılar. Önce Putin, ardından Trump konuştu. İkisi de soru almadan toplantı salonunu terk etti.

Putin'in "zaferi"

On yıl aradan sonra ilk kez ABD'ye ayak basmak, ABD ve dünyanın büyük bölümünün uzun zamandır tecride çabaladığı Putin için bir zafer oldu. Trump'la görüşmek üzere Alaska'ya gelmeyi kabul etmekle Putin, Trump'ın Moskova çatışmalara son vermek üzere daha fazla çaba göstermediği takdirde uygulamaya koymakla tehdit ettiği ekonomik yaptırımları da havada bırakmış oldu.

Associated Press'in yorumuna göre, cuma günü elde ettiği sonuç, gelecekte yapılabilecek başka görüşmelerin de kapısını açabileceğinden Putin için yararlı olabilir. Rusya güçlerinin muharebe meydanında önemli ilerleme kaydettikleri bir dönemde Trump ile daha çok görüşmek, Putin'e  yaptırımlardan kaçınarak ilerlemeyi sürdürmek için daha çok zaman kazandırıyor.

Putin, medya karşısında Trump'a görüşmelerinin "dostça" bir havada geçmesi dolayısıyla teşekkür etti ve Rusya ve ABD'nin "yeni bir sayfa açarak iş birliğine geri dönmesi" gerektiğini söyledi.

Putin Trump'a işitmek istediklerini duyurdu: ABD Başkanını "neyi başarmak istediği konusunda net bir fikre sahip, ülkesinin refahını içtenlikle önemseyen ve aynı zamanda Rusya'nın kendi ulusal çıkarları olduğunun bilincinde olan" biri olarak övdü.

Putin, "Bugünkü anlaşmalarının yalnızca Ukrayna sorununu çözmek için bir referans noktası olmayacağını, aynı zamanda Rusya ve ABD arasında iş odaklı ve pragmatik ilişkilerin yeniden kurulmasının da başlangıcı olacağını umuyorum" dedi.

Trump, sözlerini Putin'e teşekkür ederek ve "Çok yakında görüşeceğiz ve muhtemelen çok yakında tekrar görüşeceğiz" diyerek bitirdi. Putin'in gülümseyip "Bir dahaki sefere Moskova'da" demesi üzerine Trump, "İlginç bir durum" dedi ve eleştiriyle karşılaşabileceğini, ancak "Bunun olabileceğini görebildiğini" söyledi.

(AEK)

Anchorage
Putin trump Barış ukrayna savaşı avrupa
