“PTT suça aracılık mı ediyor?”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Newroz Uysal-Aslan, mahpus yakınlarına para gönderdiği için soruşturulanlara dair önerge verdi.

Son dönemlerde yargının suç olmayan fillerden kaynaklı cezalar verdiğini belirten Uysal-Aslan, “75 yaşındaki Hatice Yıldız, sırf cezaevi kantininden ihtiyaçlarını karşılaması için cezaevindeki kızına ve arkadaşlarına para göndermesi sebebiyle ‘suçlu’ bulundu” dedi.

“Mahpuslar ihtiyaçlarını kantinden almak zorunda”

Önergesinde, duruma dair şu bilgileri verdi:

“Cezaevlerinde gazete, dergi, televizyon, radyo, buzdolabı, çamaşır makinesi, semaver vb. birçok ihtiyaç mahpuslarca ücreti ödenerek temin ediliyor.

Ayrıca cezaevi idareleri tarafından verilen yemeklerin besleyici olmaması, hasta mahpuslara verilen diyet yemeklerin uygun olmaması veya takviye gıdalara ihtiyaçları olmasından kaynaklı mahpuslar, ek besinleri kantinden almak zorunda kalıyor.

Ortopedik rahatsızlıkları olan mahpusların yatak, yastık gibi ihtiyaçlarının yanı sıra mahpusların yakınları ile haberleşme için kullanmış oldukları telefon kartları, göndermiş oldukları mektupların ve dilekçelerin posta ücretlerini de yine kendileri karşılıyor.

Mahpuslar, aileleri tarafından gönderilen giyim eşyalarının (iç çamaşırlar, çorap, bere, vb.) cezaevi idarelerince kabul edilmediğini ve bu ihtiyaçların da kantinden temin edilmesi yönünde baskı gördüklerini, bu nedenle ihtiyaçlarını zorunlu olarak fahiş fiyatlara kantinden temin etmek zorunda kaldıklarını belirtiyor.”

“Teröre Finansman Sağlamak” suçlaması

Önergede, mahpusların bu ihtiyaçlarını ancak ailelerinin, yakınlarının, arkadaşlarının, vasilerinin, avukatlarının yatırdığı para ile karşılanabileceği belirtildi:

“Ancak mahpusların ihtiyaçlarının giderilmesi için aileler, vasiler, avukatlar ve mahpus yakınları tarafından para yatırma suç olarak değerlendiriliyor. Bu kişiler “Teröre Finansman Sağlamak” suçlamasıyla gözaltına alınıyor, haklarında davalar açılıp, cezalar veriliyor.

Bunun son örneği, cezaevindeki kızına ve kızının koğuş arkadaşına para gönderdiği için 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Hatice Yıldız oldu. Yüksek tansiyon, göz, bel fıtığı ve omurga eğriliği gibi birçok sağlık sorunu bulunan 75 yaşındaki Yıldız, evinden sedyeyle çıkarıldı ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.”

“Para, PTT aracılılığıyla cezaevine gönderiliyor” Uysal-Aslan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan şu soruları yanıtlamasını istedi: · Cezaevlerinde bulunan mahpusların ihtiyaçlarını karşılaması için para yatırmak suç mu? · Her türlü giriş çıkışın devletin kontrolünde ve yine bu kontrol kapsamında PTT aracılılığıyla cezaevine gönderilen paranın suç kapsamına alınmasının yasal dayanağı nedir? · Hatice Yıldız, kantinden ihtiyaçlarını gidermesi için 3 mahpusa 300’er TL yatırmış ve bunun her 300 TL’si için 22 TL gönderim bedeli olarak PTT tarafından kesilmiştir. Hatice Yıldız olayında olduğu gibi mahpusların ihtiyaçları için PTT aracılığı ile para gönderilmesi suç ise bugüne kadar bu suça aracılık eden ve bundan gelir elde eden PTT hakkında bir soruşturma açılmış mıdır? · Kullanım alanı belli ve kullanım tasarrufu tamamen idarenin yetkisinde olan para, nasıl cezaevlerinde “terörü finanse” etmekte kullanılmaktadır? · Kişi cezaevine girdikten sonra devlet denetiminde olduğu, örgüt üyeliği iddiasında temadinin kesildiği açık ve buna ilişkin mahkeme kararları bulunmasına rağmen cezaevinde bulunan bir kişiye para yatırılması “örgüte finansman sağlama” suçunu nasıl oluşturmaktadır? · Cezaevinde sürekli fenalaşan 75 yaşındaki Hatice Yıldız’ın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için bakanlığınız bir girişimde bulunacak mı?

(AS)