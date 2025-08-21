ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2025 08:48
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2025 08:51
2 dk Okuma

PTT, milyarlık taşınmazlarını satışa çıkardı

Haber-Sen, PTT’nin içine sürüklendiği tablonun nedenlerini ise liyakatsiz kadrolaşma, siyasi müdahaleler ve kurumun önce A.Ş’ye dönüştürülüp ardından Varlık Fonu’na devredilerek denetimden kaçırılması olarak açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

PTT, milyarlık taşınmazlarını satışa çıkardı

AKP döneminde artan borçlarıyla gündeme gelen PTT, kamuya ait gayrimenkullerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Toplam 3 milyar TL borcu bulunan kurum, İstanbul, Ankara, Afyon ve Denizli’deki 11 taşınmazı ihaleyle satacak. Muhammen bedeli 1 milyar 781 milyon 295 bin TL olarak belirlenen taşınmazların toplam yüzölçümü 289 bin 966 metrekareyi buluyor. Bu alan, yaklaşık 40 futbol sahasına karşılık geliyor.

Haber-Sen: PTT çökmedi, çökertildi

PTT’nin taşınmaz satışına ilişkin açıklama yapan Haber-Sen Genel Merkezi, kurumun son altı yıldır üst üste zarar ettiğini ve zararın toplamda 8 milyar TL’yi aştığını hatırlattı.

Açıklamada, kurumun öz sermayesinin eksi 1,2 milyar TL’ye düştüğü belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“PTT artık kendi ayakları üzerinde duramayan, kaynakları deyim yerindeyse yağmalanan bir kuruluşa dönüşmüştür. Kamu ve tüzel kişilere ait posta çeki hesaplarındaki paraların bir bölümü dahi kullanılmıştır. Bu durum TBMM KİT Komisyonu’nda da kayıtlara geçmiştir.”

“Kamu malı yandaşlara peşkeş çekiliyor”

Haber-Sen, satışların “gelecekten çalma” anlamına geldiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Anayasa Mahkemesi, PTT AŞ’nin sermayesinin tamamen hazineye bağlı olduğunu belirterek kurumun kamu niteliğini teyit etmiştir. Madem öyle, bu gayrimenkuller de halka aittir. Satış kararı, borç kapatma değil kamu malının yandaşlara peşkeş çekilmesidir. Yönetim, kurumda her şeyi yutan mali bir ‘kara delik’ açmıştır.”

Sendika, PTT’nin içine sürüklendiği tablonun nedenlerini ise liyakatsiz kadrolaşma, siyasi müdahaleler ve kurumun önce A.Ş’ye dönüştürülüp ardından Varlık Fonu’na devredilerek denetimden kaçırılması olarak açıkladı.

184 yıllık köklü kurum olan PTT’nin “çökmedi, çökertildiği” vurgulanan açıklamada, taşınmaz satışlarının kamu çıkarına değil, siyasi ve ekonomik rant uğruna yapıldığı öne sürüldü.

PTT’nin son 6 yıldaki zarar tablosu

  • 2019: 1,2 milyar TL
  • 2020: 741 milyon TL
  • 2021: 387 milyon TL
  • 2022: 259 milyon TL
  • 2023: 2,3 milyar TL
  • 2024: 3,6 milyar TL
Haber Yeri
İstanbul
ptt PTT çalışanları PTT emekçileri Haber-Sen ptt varlık fonu
ilgili haberler
“PTT suça aracılık mı ediyor?”
24 Nisan 2024
/haber/ptt-suca-aracilik-mi-ediyor-294584
PTT'de çalışan güvenlik görevlisine saldırı
9 Mart 2024
/haber/ptt-de-calisan-guvenlik-gorevlisine-saldiri-292901
ULUSLARARASI MEKTUP YAZMA YARIŞMASI
PTT en iyi yazılmış mektubu seçecek
4 Mart 2024
/haber/ptt-en-iyi-yazilmis-mektubu-sececek-292666
OZANIN 50. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ
PTT'den Âşık Veysel pulu ve ilkgün zarfı
21 Mart 2023
/haber/ptt-den-asik-veysel-pulu-ve-ilkgun-zarfi-276071
PTT'den "Anıt Ağaçlar" anma pulu ve ilk gün zarfı
26 Ocak 2023
/haber/ptt-den-anit-agaclar-anma-pulu-ve-ilk-gun-zarfi-273331
PTT-Sen yargı mücadelesini kazandı ama...
21 Kasım 2022
/haber/ptt-sen-yargi-mucadelesini-kazandi-ama-270304
DİYARBAKIR’DA 16 GAZETECİNİN TUTUKLULUĞUNDA ÜÇÜNCÜ AY
Polis, İstanbul’da PTT önündeki açıklamayı engelledi
16 Eylül 2022
/haber/polis-istanbul-da-ptt-onundeki-aciklamayi-engelledi-267262
PTT işçileri: “Hakkımızı alana kadar ya iş bırakacağız ya da iş yavaşlatacağız”
2 Ağustos 2022
/haber/ptt-iscileri-hakkimizi-alana-kadar-ya-is-birakacagiz-ya-da-is-yavaslatacagiz-265325
CHP ERZURUM'DA
Kemal Kılıçdaroğlu PTT’de çalışan taşeron işçilere seslendi
2 Ağustos 2022
/haber/kemal-kilicdaroglu-ptt-de-calisan-taseron-iscilere-seslendi-265328
