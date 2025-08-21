PTT, milyarlık taşınmazlarını satışa çıkardı

AKP döneminde artan borçlarıyla gündeme gelen PTT, kamuya ait gayrimenkullerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Toplam 3 milyar TL borcu bulunan kurum, İstanbul, Ankara, Afyon ve Denizli’deki 11 taşınmazı ihaleyle satacak. Muhammen bedeli 1 milyar 781 milyon 295 bin TL olarak belirlenen taşınmazların toplam yüzölçümü 289 bin 966 metrekareyi buluyor. Bu alan, yaklaşık 40 futbol sahasına karşılık geliyor.

Haber-Sen: PTT çökmedi, çökertildi

PTT’nin taşınmaz satışına ilişkin açıklama yapan Haber-Sen Genel Merkezi, kurumun son altı yıldır üst üste zarar ettiğini ve zararın toplamda 8 milyar TL’yi aştığını hatırlattı.

Açıklamada, kurumun öz sermayesinin eksi 1,2 milyar TL’ye düştüğü belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“PTT artık kendi ayakları üzerinde duramayan, kaynakları deyim yerindeyse yağmalanan bir kuruluşa dönüşmüştür. Kamu ve tüzel kişilere ait posta çeki hesaplarındaki paraların bir bölümü dahi kullanılmıştır. Bu durum TBMM KİT Komisyonu’nda da kayıtlara geçmiştir.”

“Kamu malı yandaşlara peşkeş çekiliyor”

Haber-Sen, satışların “gelecekten çalma” anlamına geldiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Anayasa Mahkemesi, PTT AŞ’nin sermayesinin tamamen hazineye bağlı olduğunu belirterek kurumun kamu niteliğini teyit etmiştir. Madem öyle, bu gayrimenkuller de halka aittir. Satış kararı, borç kapatma değil kamu malının yandaşlara peşkeş çekilmesidir. Yönetim, kurumda her şeyi yutan mali bir ‘kara delik’ açmıştır.”

Sendika, PTT’nin içine sürüklendiği tablonun nedenlerini ise liyakatsiz kadrolaşma, siyasi müdahaleler ve kurumun önce A.Ş’ye dönüştürülüp ardından Varlık Fonu’na devredilerek denetimden kaçırılması olarak açıkladı.

184 yıllık köklü kurum olan PTT’nin “çökmedi, çökertildiği” vurgulanan açıklamada, taşınmaz satışlarının kamu çıkarına değil, siyasi ve ekonomik rant uğruna yapıldığı öne sürüldü.