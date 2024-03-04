PTT en iyi yazılmış mektubu seçecek

PTT AŞ'nin de üyesi olduğu Evrensel Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU), Uluslararası Mektup Yazma Yarışmasının bu yıl 53.’sünü düzenliyor.

Adaylar, 19 Nisan 2024’e kadar PTT AŞ’ye başvurarak yarışmaya katılabilecek.

Yarışma kapsamında 9-15 yaş arası gençlerin mektup yazma geleneğini sürdürmesi hedefleniyor.

Önceki yıllarda da Türkiye’yi temsilen yarışmaya katılan mektupların da çeşitli ödüllere değer görüldüğü yarışmanın bu yılki teması "Gelecek nesillere, miras almalarını umduğunuz dünya hakkında bir mektup yaz" olarak belirlendi.

PTT AŞ tarafından oluşturulacak bir komisyon, tüm mektupları inceleyecek. Değerlendirme sonucunda seçilen mektup UPU’ya gönderilecek ve Türkiye’yi Uluslararası Mektup Yazma Yarışması'nda temsil edecek. Dereceye giren mektuplara para ödülü verilecek.

Katılım koşulları

UPU tarafından 1971'den itibaren her yıl düzenlenen yarışma, 9-15 yaş arası katılımcıları kapsıyor. Türkçe, İngilizce veya Fransızca olarak yazılabilecek mektupların konuya bağlı olarak 800 kelimeyi aşmaması gerekiyor.

Adaylar tarafından, adaya ait bilgilerin yer aldığı form, veli izin belgesi, velinin kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında açık rıza beyanı gibi istenilen belgelere ve yarışma hakkında detaylı bilgiye PTT AŞ´nin resmi internet sitesi www.ptt.gov.tr adresindeki "Duyurular" bölümünden ulaşılabilir.

PTT iş yerlerinden "kayıtlı posta gönderisi" olarak "Uluslararası Mektup Yazma Yarışması" ibaresi ile “PTT A.Ş. Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalmaz Cad. F Blok, 2.Kat, 06101, Ulus/Altındağ/ Ankara” adresine en geç 19 Nisan 2024 tarihinde PTT AŞ´ye ulaşacak şekilde göndererek yarışmaya katılım sağlayabiliyor.(AÖ)