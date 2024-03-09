PTT'de çalışan güvenlik görevlisine saldırı

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Batman’da dün yanında oğlu S.Y. ile birlikte Meydan Mahallesi’ndeki Merkez Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Müdürlüğü’ne giden M.S.Y., sıra almadan işlem yapmak isteyince kendisinden sıra numarası almasını isteyen gişe memuruyla tartıştı. Bu esnada durumu görüp olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisi Faik Er ile baba ve oğul arasında da tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S.Y., güvenlik görevlisi Er'i sırtından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan güvenlik görevlisi tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlunun emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

KESK bağlı Basın Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) Batman Temsilciliği yaptığı açıklama ile yaşanan saldırıya tepki gösterdi.

"Can güvenliğimizden endişe duyuyoruz"

Merkez PTT Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada konuşan Haber-Sen Temsilcisi Enes Cengiz, detaylarını paylaştığı saldırının ne ilk ne de son olacağını söyledi. Cengiz, “Bu olay münferit bir olay değildir. Artık çalıştığımız yerlerde can güvenliğimizden endişe duyar olduk” dedi.

Cengiz, taleplerini ise şöyle sıraladı: “Sosyal yardımlar, maaşlar ve fatura ödemelerinden kaynaklı yoğunluğun giderilmesi, için personel alınmasını, yardımlı fatura tahsilatlarının yardımlarının faturadan otomatik tahsil edilmesi yoluna gidilmesi veya buna bir çare bulunmasını, şubelerde çalışan arkadaşlar için de derhal güvenlik personelinin temin edilerek; can güvenliklerinin sağlanmasını talep ediyoruz. Bu konuda sorumluluk sahibi olan her yöneticiyi sorumluluk almaya ve duyarlı davranmaya davet ediyoruz.”