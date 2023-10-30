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DÜNYA
Yayın Tarihi: 30 Ekim 2023 12:10
 ~ Son Güncelleme: 30 Ekim 2023 12:18
3 dk Okuma

İSPANYA'DA HÜKÜMET KURMA GİRİŞİMLERİ

PSOE, Katalonya partilerinin af şartını da kabul etti

İspanya'da hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etmeye çalışan PSOE Başkanı Pedro Sánchez, Katalonya partilerinin destek şartı olarak öne sürdükleri affı kabul ettiğini açıkladı. Ancak Katalonyalılara göre, bağımsızılık referandumu da kabul edilmeli.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/30/ispanya-basbakan-vekili-sanchez-affi-destekliyorum.jpeg
Fotoğraf: Catalan News

İspanya’da Temmuz ayındaki genel seçimlerden ikinci çıkan İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) Başkanı Pedro Sánchez, Katalonya partilerinin hükümet kurmak için destek şartı olarak öne sürdüğü affı desteklediğini açıkladı.

Catalan News'in haberine göre, Başbakan Vekili Sánchez, partisinin federal komitesi önünde yaptığı konuşmada bağımsızlık yanlısı Katalonyalılar için af çıkarılmasını destekledi.

"Birlikte yaşamanın çıkarları için affı savunuyorum"

Katalonyalıların yüzde 80'i ve İspanya Kongresi'nde Sosyalistler dışındaki 56 milletvekilinin Katalonya'daki "yaraları sarmak" için affı desteklediğini belirten Sánchez, önerisi için partisinden resmen destek istedi:

"İspanya'nın ve birlikte yaşamanın çıkarları için bugün Katalonya'da affı savunuyorum."

"Afla siyasi atmosfer normalleşebilir"

Yaklaşık bir saat süren konuşmasında Sánchez, sol koalisyon Sumar ile varılan anlaşmaya destek isteme gerekçelerini sıraladı. Olası bir seçim tekrarının sağcı Halk Partisi (PP) ve neo-faşist Vox'tan oluşan "sağcı bloğa birkaç yıl içinde on yılları geri almak" için "ikinci bir şans" verebileceğini söyledi.

Sánchez, hapisteki bağımsızlık yanlısı liderlerin affedilmesinin Katalonya'daki siyasi atmosferin normalleşmesi için "ilk adım" olduğunu, ancak bu affın ortamı sakinleştirmede "etkili" olsa da tek başına "kesin" olmayacağını bildiğini söyledi.

Ona göre Katalonya artık İspanya'nın geri kalanıyla "tamamen birleşmeye" hazırdır ve bu da Sosyalist partinin Katalonya'da en çok oyu aldığı son seçim sonuçlarında açıkça görülmektedir.

Her halükarda, herhangi bir önerinin "tamamen anayasal" olacağını söyledi ve Almanya, Portekiz veya Birleşik Krallık gibi ülkelerin bu yöntemi kullandığını hatırlattı.

Katalonya bağımsızlık referandumu da istiyor

Af, Sosyalistler ile Katalonya bağımsızlık yanlısı partiler arasında yapılacak müzakerelerde, Sánchez'in yeni bir yasama dönemi için Başbakan olarak seçilmesine destek vermeleri için bir ön koşuldu.

Sánchez'in affı desteklemesinin ardından Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Pere Aragonès, hükümete destek için temel koşul saydıkları Katalonya'da bağımsızlık referandumuna gitme zamanının da geldiği konusunda ısrar etti.

Aragonès ayrıca Rodalies banliyö demiryolu hizmetinin kontrolünün tamamen Katalonya'ya devredilmesi ve mali açığın sona erdirilmesinin de gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

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Sağcı ve neo-faşistlerden af karşıtı miting

Öte yandan, dün başkent Madrid'de toplanan yaklaşık yüz bin kişi, "Birlik için! Affa ve Sánchez'in darbesine karşı" sloganıyla af karşıtı miting düzenledi.

Neo-faşist Vox'un lideri Santiago Abascal, Sosyalistleri Katalonya "darbesini" bizzat İspanya hükümeti eliyle "gerçekleştirmek" istemekle suçladı.

Sağcı PP lideri Alberto Núñez Feijóo da Malaga'da af karşıtı bir başka gösteriye katıldı.

Hükümet kurmak için Katalonyalıların desteği şart

Sánchez, partisindeki 121, Sumar'dan 31 ve Bildu'nun 6 milletvekilinin desteğine sahip. Sánchez'in hükümet kurup başbakan olabilmek için salt çoğunluktan (176) üç fazla oy olan 179'a ulaşması ya da oylamanın ikinci turunda lehte oyların aleyhte oylardan fazla olması, yani çekimserler hariç en az 172 oy alması gerekiyor.

Yani, her biri 7 sandalyeye sahip ERC ve Junts partilerinin yanı sıra Bask Ulusal Partisi'nin 5 milletvekilinin ve Galiçya Milliyetçi Bloğu'nun tek temsilcisinin desteğini almaya çalışıyor.

Ne olmuştu?

İspanya'da 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerde hiçbir parti, Meclis çoğunluğunu elde edememişti.

Seçim sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

Halk Partisi (PP): Yüzde 33.1
İspanya Sosyalist İşçiler Partisi (PSOE): Yüzde 31,7
Vox: Yüzde 12,4
Sumar: Yüzde 12,3
Cumhuriyetçi Sol Katalonya (ERC): Yüzde 1,9
Katalonya İçin Beraber (Junts): Yüzde 1,6
Bask Ülkesi Birliği (EH Bildu): Yüzde 1,3
Bask Milliyetçi Partisi (PNV): Yüzde 1,1

Seçim sonuçlarına göre birinci olan PP'ye hükümet kurma yetkisi verilmiş ancak neo-faşist Vox'la anlaşsalar da koltuk sayıları hükümet kurmak için yeterli olmamıştı.

Ardından PSOE'ye hükümet kurma görevi verildi, Sumar'la ittifak kurması beklenen sosyalistler, Katalonya ve Bask yanlısı partilerle anlaşabilirse koalisyon hükümeti kurulacak.

Katalonya ve Bask özerk bölgelerin partileri destek için aralarında genel af ve 2027'ye dek bağımsızlık referandumunun düzenlenmesinin de olduğu bazı talepler açıklamıştı.

(NT)

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