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YT: Yayın Tarihi: 28.10.2026 15:32 28 Ekim 2026 15:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.10.2026 10:06 29 Ekim 2026 10:06
Okuma Okuma:  1 dakika

Psikopolitik E-Dergi’den gazeteciliğin ruhsal boyutuna özel dosya

Psikopolitik E-Dergi, “Manşetlerin Ardındaki Ruhlar” dosyasında gazetecilerin toplumsal travmaları haberleştirme deneyimlerini, tanıklık ettikleri olayların ruhsal etkilerini ve mesleki sorumluluklarını ele aldı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Psikopolitik E-Dergi’den gazeteciliğin ruhsal boyutuna özel dosya
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Psikopolitik E-Dergi (PPD), “Manşetlerin Ardındaki Ruhlar” başlıklı özel dosyada, gazetecilerin meslekleri sırasında yaşadıkları deneyimleri ve karşılaştıkları ruhsal zorlukları ele aldı.

bianet, BirGün, Cumhuriyet, Evrensel, Yereliz ve soL Haber çalışanları ile bağımsız gazetecilerin katıldığı dosyada; toplumsal travmaların, iş cinayetlerinin, faili meçhul cinayetlerin ve büyük felaketlerin haberleştirilmesi sırasında gazetecilerin yaşadıkları ele alındı.

Genel yayın yönetmenliğini psikolog Caner Özdemir’in yaptığı Psikopolitik E-Dergi, dosyada psikologların sorularını gazetecilerin mesleki deneyimleriyle buluşturdu. Çalışmada, gazeteciliğin toplumsal hafızanın oluşumundaki rolü, ağır olayları haberleştirmenin toplum üzerindeki etkileri ve gazetecilerin tanıklık ettikleri olayların ruhsal açıdan taşıdığı yük tartışıldı.

Dosya kapsamında Gizem Gül Kürekçi, İrem Gök, Ömer Cansız, Serra Dönmez, Zeynep Oyan ve psikoloji öğrencisi Buse Yaren’in sorularını Asena Karcıer, Ayça Söylemez, Ahmet Çınar, Evrim Kepenek, Emre Alım, Emirhan Durmaz, Ebru Çelik, Haluk Kalafat, İrem Karataş ve Özkan Öztaş yanıtladı.

Soma faciası, 6 Şubat depremleri, NATO gözaltıları, iş cinayetleri ve toplumsal cinsiyet haberciliği gibi başlıkların ele alındığı dosya, gazetecilerin olayları kayıt altına alırken ve kamuoyunu bilgilendirirken üstlendikleri sorumluluğa dikkat çekiyor. Çalışma, gazeteciliğin yalnızca haber üretmekten ibaret olmadığını, tanıklık edilen olayların gazeteciler üzerindeki ruhsal etkilerini de görünür kılıyor.

Dosyaya Psikopolitik E-Dergi’nin sitesinden ulaşmak mümkün.

https://psikopolitikdergi.com/gazeteciler-dosyasi/

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
evrim kepenek gazeteciler
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