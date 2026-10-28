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YT: Yayın Tarihi: 28.10.2026 15:32 28 Ekim 2026 15:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.10.2026 15:47 28 Ekim 2026 15:47
Okuma Okuma:  1 dakika

Psikologlar sordu gazeteciler yanıtladı

Dosya kapsamında Gizem Gül Kürekçi, İrem Gök, Ömer Cansız, Serra Dönmez, Zeynep Oyan ve psikoloji öğrencisi Buse Yaren’in sorularını; Asena Karcıer, Ayça Söylemez, Ahmet Çınar, Evrim Kepenek, Emre Alım, Emirhan Durmaz, Ebru Çelik, Haluk Kalafat, İrem Karataş ve Özkan Öztaş yanıtladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Psikologlar sordu gazeteciler yanıtladı
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Psikopolitik E-Dergi (PPD), 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla hazırladığı “Manşetlerin Ardındaki Ruhlar” başlıklı özel dosyasında, gazeteciliğin toplumsal ve ruhsal boyutlarını ele aldı.

bianet, BirGün, Cumhuriyet, Evrensel, Yereliz ve soL Haber çalışanları ile bağımsız gazetecilerin katılımıyla hazırlanan dosyada; toplumsal travmaların haberleştirilmesinden faili meçhul cinayetlere kadar uzanan farklı konular, gazetecilerin deneyimleri üzerinden incelendi.

Genel yayın yönetmenliğini Psikolog Caner Özdemir’in yaptığı Psikopolitik E-Dergi (PPD), bu özel çalışmada psikologların sorularını gazetecilerin deneyimleriyle buluşturdu. Medyanın toplumsal hafızayı nasıl şekillendirdiği, ağır olayları haberleştirmenin toplum üzerindeki etkileri ve gazetecilerin meslekleri boyunca taşıdıkları ruhsal yükler, doğrudan tanıklıklar üzerinden tartışmaya açıldı.

Dosya kapsamında Gizem Gül Kürekçi, İrem Gök, Ömer Cansız, Serra Dönmez, Zeynep Oyan ve psikoloji öğrencisi Buse Yaren’in sorularını; Asena Karcıer, Ayça Söylemez, Ahmet Çınar, Evrim Kepenek, Emre Alım, Emirhan Durmaz, Ebru Çelik, Haluk Kalafat, İrem Karataş ve Özkan Öztaş yanıtladı.

Soma faciası, 6 Şubat depremleri, NATO gözaltıları, iş cinayetleri ve toplumsal cinsiyet haberciliği gibi somut başlıklar üzerinden gazeteciliğin toplumsal sorumluluk boyutunu inceleyen bu dosya; tanıklık etmenin, olayları kayıt altına almanın ve kamuoyunu bilgilendirmenin mesleki bir pratik olmanın ötesinde taşıdığı insani yükleri görünür kılıyor.

Dosyaya Psikopolitik E-Dergi’nin sitesinden ulaşmak mümkün.

https://psikopolitikdergi.com/gazeteciler-dosyasi/

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
evrim kepenek gazeteciler
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