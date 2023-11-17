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Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 14:50
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 19:46
3 dk Okuma

"Psiko-Sosyal servisinin sorularına cevap vermediği" gerekçesiyle tahliyesi ikinci kez ertelendi

Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumun’da tutulan Sadık Aslan’ın tahliyesi, Mayıs ayında da verilen karar sonrasında 6 ay için ertelenmişti.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/17/psikososyal-servisinin-sorularina-cevap-vermedigi-icin-hukumlunun-tahliyesi-ertelendi.jpg

18 yıldır cezaevinde tutulan ve geçen Mayıs ayında “Anayasa’dan bahsettiği için” tahliyesi ertelenen Sadık Aslan, İdare ve Gözlem Kurulu'nun yeni bir kararı ile 3 ay daha cezaevinde kalacak. 

Bir tanesi roman olmak üzere üç kitap yayınlamış olan Aslan, halen Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuluyor.   

Aslan, Mayıs 2023 tarihli Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu’nun “İyi hal değerlendirme puanına sahip olmasına rağmen pişmanlık göstermediği ve tahliye olduktan sonra yeniden suç işleme ihtimali olduğu gerekçesiyle” verdiği karar nedeniyle tahliye edilmemişti. 

“Pişmanlık göstermediği tespit edildiğinden…”

Kurul 14 Kasım 2023 tarihinde verdiği yeni bir karar vererek, “Pişmanlık göstermediği tespit edildiğinden dolayı toplumla bütünleşmeye hazır olmadığı tespit edilmiştir” diyerek Aslan’ın yeniden tahliyesini erteledi. 

Kurul’un ilettiği kararda, “psikososyal servisi gözlem ve değerlendirme raporu, psikososyal görüşme defteri kayıtları, 17/05/2023 tarihli psikososyal servis iyileşirme planı incelendiğinde 13/11/2023 tarihli psikososyal servis gözlem değerlendirme raporunda hükümlünün suçtan dolayı pişmanlığı tekrar suç işleme, toplum ve mağdura zarar verme riski bulunup bulunmadığına ilşkin değerlendirmeye esas sorulara cevap vermekten kaçındığı” ifadelerine yer verildi. 

Gözlem değerlendirme raporuna atıf yapılan kararda, Aslan’ın “eğitim-öğretim faaliyetlerine katılmakta istekli olmadığı”, “çok sayıda disiplin eylemlerinin bulunduğu”, bunun da “diğer terör suçundan bulunan hükümlüler ile hareket ettiğini gösterdiği” iddia edilerek “iyi halli olmadığı”na denildi. 

Sadık Aslan’ın tahliyesinin engellenmesini, HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş dün TBMM gündemine taşıdı. Beştaş Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, “Cezaevi idare kurulları yargı görevini görmeye başladı; korsan bir şekilde yargılama yapıp ceza veriyorlar ve insanları cezaevinde tutuyorlar. Ama katiller serbest bırakılıyor” dedi. 

Avukat Akyüz bianet’e değerlendirmişti

Mayıs ayında Aslan’ın avukatı Özge Akyüz bianet’ten Ayça Söylemez’e İdare ve Gözlem Kurulu’nun kararını değerlendirmişti: “Bu haliyle İdare ve Gözlem Kurulu, somut dayanaktan yoksun, keyfi ve sübjektif değerlendirmelerle mahpusların çıktıktan sonra yeniden suç işleme ihtimalleri olduğunu ileri sürerek kendini mahkeme yerine koyuyor. Ayrıca, mahpusları adeta yeniden yargılıyor ve infaz hukukunu yeni bir cezalandırma alanına dönüştürüyor.”

İyi halli ama “Anayasa’dan bahsettiği için” tahliyesi ertelendi
İyi halli ama “Anayasa’dan bahsettiği için” tahliyesi ertelendi
17 Mayıs 2023

Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Gözlem ve İdare Kurulu, benzer gerekçelerle Emrah Kandemir’in tahliyesini 2. kez 3 ay, Emrah Akyol’un tahliyesini 3 ay, Fendi Yiğit’in tahliyesini 3. kez 6 ay, Serdar Şitilay’un tahliyesini 2. kez 6 ay, Suphi Güler’in tahliyesini de 3 ay erteledi.

İyi Hal Kurulu ve infaz erteleme

7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “Hükümlülerin değerlendirilmesi ve iyi hâlin belirlenmesi” başlıklı 89. maddesinde yapılan değişiklik, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Buna göre oluşturulan İyi Hal Kurulu’nda, savcı ve hapishane görevlileri, mahpusun şartlı tahliye tarihi öncesinde rapor hazırlıyor ve değerlendirmede bulunuyor. Siyasi mahpuslarda, “pişmanlık”, “itirafçılık” gibi kriterler de değerlendirmeye alınıyor.

Kurulda baro görevlisi veya hükümlünün avukatı bulunamıyor. Bu süreç iki kez uygulanabiliyor ve her seferinde 6 ay olmak üzere şartlı tahliye tarihi 1 yıla kadar ertelenebiliyor.

 (FD)

Sadık Aslan tahliye erteleme
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Hasta mahpus Kasım Karataş’ın tahliyesi neden engelleniyor?
11 Kasım 2023
/haber/hasta-mahpus-kasim-karatasin-tahliyesi-neden-engelleniyor-287744
"Can Atalay’ın tahliyesinin önündeki tek engel 13. Ağır Ceza Mahkemesi"
30 Ekim 2023
/haber/can-atalayin-tahliyesinin-onundeki-tek-engel-13-agir-ceza-mahkemesi-287155
Kanser hastasının tahliyesi engellendi
22 Ağustos 2023
/haber/kanser-hastasinin-tahliyesi-engellendi-283031
Tahliyesi ertelenen bir yazarın Rojava öyküleri
12 Ağustos 2023
/yazi/tahliyesi-ertelenen-bir-yazarin-rojava-oykuleri-282591
Erzurum ve Van'da 8 mahpusun tahliyesine engel
14 Nisan 2023
/haber/erzurum-ve-van-da-8-mahpusun-tahliyesine-engel-277295
Gazeteci Turay’ın tahliyesi 3 ay ertelendi
28 Mart 2023
/haber/gazeteci-turay-in-tahliyesi-3-ay-ertelendi-276460
FERİD DEMİREL YAZDI
Kahverengi iklimin zeytin yeşili yaşamları
28 Kasım 2020
/yazi/kahverengi-iklimin-zeytin-yesili-yasamlari-235114
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