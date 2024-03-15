Türkiyeli 77 ekoloji ve meslek örgütünün bileşeni olduğu İklim Adaleti Koalisyonu, yarın (16 Mart) İstanbul’un Şişli ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “Propagandadan Hakikate-Madencilik Sempozyumu” düzenleyecek.

Saat 09.00’da başlayacak ve tüm gün sürecek olan sempozyumda yer alan oturumlardan bazıları şöyle:

Madenciliğin Ekonomisi

Ekolojik Kriz, Sağlık ve Madencilik

Dünyada Madenciliğin Geleceği ve Ekoloji Hareketi

Madencilik Faaliyetleri Sonucu Yaşamı Değişenler – Yerel Mücadeleler

Deneyim paylaşımı

Sempozyumla ilgili İklim Adaleti Koalisyonu’nun çağrısı ise kısaca şöyle:

“13 Şubat’ta Erzincan İliç'te yaşanan maden felaketi, Fırat Havzası’nda yarattığı büyük ekolojik risk yanında yaşamlarını kaybeden 9 madenci ile üretim zorlaması ve kuralsızca yapılan madenciliğin ne kadar yıkıcı olabildiğini bir kez daha deneyimlememize yol açmıştır. Madenciliğin ekolojik, ekonomik, sosyal ve halk sağlığı gibi tüm boyutlarıyla bilimsel, demokratik bir düzlemde ele alınması yaşadığımız İliç felaketinin ardından daha da önemli hale gelmiştir.

“İklim Adaleti Koalisyonu olarak iktidar eliyle de desteklenen ve ülke için bir ‘kalkınma hamlesi’ olarak sunulan yoğun madencilik propagandasına karşı madencilikle ilgili gerçekleri bilimsel olarak ortaya koymak, uzmanları dinlemek, madenciliğe karşı verilen yerel mücadelelerin bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak amacıyla bir sempozyum düzenliyoruz.”

Programla ilgili detaylı bilgi için tıklayın. (TY)