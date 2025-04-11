Proje okulu atamalarına tepki: “Değerlendirmeler ne şeffaf ne objektif”

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı, “2025 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme” sonuçları 8 Nisan’da açıklandı.

Eğitim sendikaları, tercih etmediği okullara atanan öğretmenler olduğunu, atamaların ‘keyfi’ yapıldığını, sürecin tamamen siyasi ve idari takdirle şekillendiğini belirterek iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Kamuoyunda daha çok “proje okulları” olarak bilinen bu okullar, MEB tarafından belirli kriterlerle seçilen ve standart müfredatın ötesinde, özel eğitim modelleri ya da projeleri uygulayan devlet okullarıdır. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’ın MEB verilerine dayanarak yaptığı açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2 bin 153 okul “proje okulu” statüsünde yer alıyor. Bu okullarda 79 bin 286 öğretmen ve 5 bin 318 yönetici görev yapıyor. Ayrıca yaklaşık 500 bin öğretmenin, proje okullarına atama yapılabilmesi için gerekli kriterleri taşıdığı belirtiliyor.

KESK’e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 9 Nisan’da yaptığı açıklamada, proje okullarında uygulanan yönetmeliğin siyasi kadrolaşmaya yol açtığını ve uzun süredir bu yönetmeliğe karşı hukuki mücadele verdiğini vurguladı.

“Tercih etmediği okula atanan öğretmenler var”

Eğitim-Sen 3 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Tosu, atama sürecini bianet’e anlattı. Sürecin hiçbir ölçülebilir kritere dayanmadığını belirten Tosu, şu ifadeleri kullandı:

“Proje okullarında dört yılını dolduran öğretmen ve idareciler atamaya tabi tutuluyor. Ancak bu süreçte, kendi okulunda kalmak isteyen öğretmenler, okul idaresi ve ilgili müdürlük uygun gördüğü takdirde kalabiliyor.

“Bu okullarda doktora veya yüksek lisans yapmış, yüksek kıdeme sahip, çeşitli nitelikleri olan öğretmen arkadaşlarımız, başvuru yaptıkları halde tercih etmedikleri okullara atandılar. Örneğin, Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde yaklaşık 30 öğretmenin ataması yapılmadı.”

*Hüseyin Tosu (Fotoğraf: PİRHA)

“Değerlendirmeler ne şeffaf ne objektif”

Tosu, proje okullarındaki öğretmen atama yönetmeliğinin diğer okullardan farklı olduğuna dikkat çekti. Bu farklılığın, hem okul idarelerinin hem de MEB’in öznel değerlendirmelerle karar vermesine olanak tanıdığını belirterek şöyle konuştu:

“Bizim itirazımız şu: Değerlendirmeler ne şeffaf ne objektif ne de liyakat esaslı yapıldı. Oysa öğretmen atama yönetmeliği bellidir; kıdem esası ve hizmet puanı dikkate alınır. Buna göre puanı yüksek olandan düşük olana doğru sıralama yapılır. Atamaların şeffaf olması ve ölçülebilir kriterlere dayanması gerekir. Buradaki temel sorun; ölçülebilir hiçbir kriterin olmamasıdır.”

Bazı okullarda öğrencilerden protesto

Tosu, sadece öğretmenlerin değil, öğrencilerin de mağdur olduğunu söyledi. Eğitim-Sen olarak ölçülebilir kriterlere uygun bir atama yönetmeliği oluşturulmasını ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini talep ettiklerini belirtti.

Hem öğretmenler hem öğrencilerin mağdur olduğunu belirten Tosu, bazı okullarda atama kararlarının protesto edildiğini söyledi.

Tosu, “Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, Milli Eğitim’in yaptığı deneme sınavını protesto etti ve sınava girmedi. Sınava yalnızca iki ay kalmışken, öğrencilerin motivasyonunun bu şekilde bozulmasını doğru bulmuyoruz,” dedi.

İstanbul başta olmak üzere birçok kentteki proje okullarında, öğrenciler ve mezunlar öğretmenlerinin görevlerine son verilmesine tepki gösterdi.

*Beylikdüzü Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, öğretmenlerine destek için okul önünde açıklama yaptı, 11 Nisan 2025 (Fotoğraf: X)

Norm kadro fazlası öğretmen atamaları

Yüzlerce deneyimli öğretmenin atamasının yapılmadığını söyleyen Tosu, bugün (11 Nisan) itibarıyla MEB’in ‘ihtiyaç ve norm kadro fazlası’ durumunda olan öğretmenlere yer değiştirme hakkı tanıyacağını belirterek şöyle konuştu:

“Açık olan okulları tercih etmeleri için bir süre verilecek. Ancak okul tercih edemezlerse ya da tercih ettikleri yerlerden biri çıkmazsa, bu arkadaşlarımız il emrine verilecek. İl emrindekiler, kendi rızaları dışında, ikamet ettikleri yerden çok uzak okullara atanma riskiyle karşı karşıya kalabilirler.”

(DT/VC)