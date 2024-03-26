Prof. Nükhet Sirman, adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Nükhet Sirman, Mersin'de üç gün gözaltında tutulduktan sonra sevkedildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Ancak hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına da karar verilen Sirman'a yurt dışına çıkış yasağı ve belli aralıklarla kararakolda görünerek imza verme zorunluluğu getirildi.

Sirman'ın gözaltına alınması, üç gündür meslektaşları, öğrencileri ve feminist mücadele arkadaşları tarafından protesto ediliyor ve derhal serbest bırakılması isteniyordu.

Sosyal medyadan tepki yağıyor: Nükhet Hoca serbest bırakılsın

Boğaziçi Ünivesitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü emekli öğretim üyesi Sirman, Mersin'de kurucu ortağı olduğu Dissensus Araştırma adına yürüttüğü bir saha çalışması kapsamında görüştüğü bir kişinin "teknik takip altında" olduğu gerekçesiyle Pazar akşamı İstanbul, Burgaz Adası'ndaki evinden "şüpheli" olarak gözaltına alınmış ve Mersin Jandarma İl Komutanlığı’na götürülmüştü.

Akademisyen Nükhet Sirman gözaltına alındı

Saha araştırmasında görüştüğü kişi "tenik takipte"ymiş!

Sirman'ın gözlatına alınma gerekçesinin Mersin'deki saha çalışması sırasında görüştüğü kişilerden birinin hakkındaki kriminal soruşturma nedeniyle "teknik takip"te olduğu ileri sürülmüştü Avukatı Fatoş Hacıvelioğlu'nun bianet'e verdiği bilgiye göre gözaltında iken "dosyaya gizlilik kararı getirilmiş" ve "gözaltı süresinin bir gün uzatılmasına karar verilmişti".

Akademisyen Nükhet Sirman'ın gözaltı süresi uzatıldı

(AEK)