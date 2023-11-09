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Yayın Tarihi: 9 Kasım 2023 14:25
 ~ Son Güncelleme: 9 Kasım 2023 15:14
3 dk Okuma

Prof. Dr. Zafer Üskül: Artık tamamen hukukun dışındayız

Anayasa Hukukçusu, AKP eski Milletvekili Prof. Zafer Üskül, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararını bianet’e yorumladı: "Durum Can Atalay meselesi olmaktan çıkmış, sistemi ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim haline gelmiştir."

Ruken Tuncel
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/09/prof-dr-zafer-uskul-artik-tamamen-hukukun-disindayiz.jpg
Fotoğraf: AA/arşiv

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası kesinleşen milletvekili Türkiye İşçi Partisi (TİP) Can Atalay'a ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararına “uymayı” reddetti. 

Daire, “Anayasa hükümlerini ihlal ettiği ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aştığı”  iddiasıyla hak ihlali kararı veren AYM üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulundu. 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, üye hakimler Hakan Yüksel, Mustafa Doğru, Şerafettin Saka ve Mustafa Karayıldız’ın imzasının yer aldığı kararda “AYM'ye yapılan başvurular, Anayasa Mahkemesi'nin kendisi gibi yüksek mahkeme konumunda bulunan Yargıtay ve Danıştay üzerinde 'süper temyiz mercii' sıfatıyla hiyerarşik bir üstünlüğe sahip olduğu ve Anayasa'ya göre eşit olan yüksek yargı mercileri arasında altlık üstlük ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanmamalıdır” denildi.

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"Biz öğrencilerimize böyle öğretmedik"

Anayasa Hukukçusu, AKP eski Milletvekili Prof. Zafer Üskül, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararını bianet’e yorumladı.

Prof. Dr. Üskül, konuşmasına “Kararı veren yargıçlar, Anayasa’nın ‘Anayasa Mahkemesi kararları bütün kurumları bağlar’ hükmünü bilmiyor olmalılar” diyerek başladı.

Yargıtay'ın kararının kendisini çok öfkelendirdiğini söyleyen Üskül, “Artık benim de sabrım taştı, artık konuşmamak mümkün değil. Biz anayasa hukuku derslerinde Anayasa’nın kararlarının bağlayıcılığını her şeyi anlattık. Bu yargıçlar hangi anayasa hukukçudan ders aldılar bilmiyorum ama biz öğrencilerimize böyle öğretmedik. Böyle bir gerekçe olamaz.  

“Can Atalay'la ilgili ceza yargılaması ayrı bir sorundur fakat milletvekili seçildikten sonra haklarının ihlali ayrı bir sorundur. Bu ikisini ayırmayı beceremeyen hukukçularla karşı karşıyayız.”

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"Karar Can Atalay meselesinin ötesinde"

3. Ceza Dairesi’nin kararının Can Atalay’ın da ötesine geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Üskül, “Durum Can Atalay meselesi olmaktan çıkmış, sistemi ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim haline gelmiştir, tamamen anayasaya aykırı bir karar. Bilerek ve isteyerek alınmış bir karar ve üstelik hiçbirinin hadleri olmadığı halde Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma cesaretini göstermişler. Durum ortada; bu anayasal sistemi değiştirmeye yönelik bir girişimdir" dedi. 

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"Tüm toplumun karara karşı çıkması gerekiyor"

Karara karşı "etkili bir şekilde muhalefet etmek gerektiğini" ifade eden Üskül, sadece söz söylemenin yeterli olmayacağını vurguladı:

"Hepimizin bu karara karşı çıkması lazım. Artık tamamen hukukun dışındayız. Bu tartıştığımız kararı alan bir mahkeme ve onun gibi düşünen savcılar, yargıçlar tamamen hukukun dışında davrandıkları için ne yaparlar kestirmek zor. Ama bize doğruyu olması gerekeni söylemek düşer. Olacak şeyler değil bunlar.  

Bir anayasa hukukçusu olarak benim de Anayasa Mahkemesi'nin tartıştığım, eleştirdiğim kararları var. Ama sonuç olarak uymamız gerekir. Uyulur. Bugüne kadar siyasiler birçok olayda 'Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyoruz' ifadesi kullanılabildi. Bugün sonuçları ortaya çıkıyor. Bunlara karşı karar toplumun, Türkiye toplumu ya hukuka uygun bir devleti kurmak isteyecek ya da bırakacak böyle gidecek."

Can Atalay
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25 Ekim 2022

(RT)

Yüksek yargıda kriz
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
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bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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