Prof. Dr. Tolga Şirin’den CHP İstanbul İl Başkanlığı davasına ilişkin bilimsel mütalaa

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı davasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi ve t24 yazarı Prof. Dr. Tolga Şirin, mahkemeye sunduğu bilimsel mütalaada verilen kararların örgütlenme özgürlüğüne aykırı olduğunu belirtti.

Şirin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya ilişkin değerlendirmesinde, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına atıf yaptı, “Parti üyelerinin, parti içindeki görevlerinden alınmaları sadece partiye değil, bizzat üyelerin örgütlenme hakkına da müdahale niteliği taşır” dedi.

“Organizasyonel özerklik ihlal ediliyor”

Şirin, örgütlenme özgürlüğünün temel unsurlarından birinin “organizasyonel özerklik” olduğunu vurgulayarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarında bu ilkenin yalnızca dini topluluklar için değil, tüm örgütlenme yapıları için geçerli olduğunun altını çizdi. Şirin, “Bir üyenin örgütlenmedeki statüsüne dair yapılan her müdahale, doğrudan örgütlenme hakkına müdahale anlamına gelir” dedi.

“Siyasi partiler için öngörülebilirlik standardı daha yüksek”

Mütalaada, siyasi partilere yönelik tüm müdahalelerin öngörülebilirlik koşulunu sağlaması gerektiği belirtildi. Şirin, AİHM’in CHP’nin mali denetimine ilişkin kararına atıfta bulunarak, “Siyasi partilerin demokratik toplumdaki rolü dikkate alındığında, bu partilere yönelik düzenleme ve uygulamalarda öngörülebilirlik standardı daha da yüksek olmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

Şirin’in mütalaasındaki başlıca tespitler

*Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bu davada görevli olmadığı, konunun Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yetki alanına girdiği,

*İhtiyati tedbir kararının “davanın esasını çözer nitelikte olamayacağı” kuralına aykırı olduğu,

*Kayyım atanmasına dayanak yapılan hükmün (TMK md. 427) siyasi partilerin il teşkilatlarına uygulanamayacağı, çünkü il teşkilatlarının ayrı bir tüzel kişiliği bulunmadığı,

*Böyle bir durumda kararın CHP MYK’sına iletilip onlar tarafından icra edilmesi gerektiği,

Mahkemenin aldığı kararların örgütlenme özgürlüğünün yanı sıra adil yargılanma hakkı ve serbest seçim hakkını da ihlal ettiği şeklinde özetlendi.

Prof. Dr. Şirin’in mütalaası, CHP İstanbul İl Başkanlığı davasının yalnızca parti içi tartışmalarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda temel hak ve özgürlükler bağlamında ciddi hukuki sorunlar barındırdığını ortaya koydu.

(EMK)