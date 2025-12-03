ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 3 Aralık 2025 15:38
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2025 15:49
1 dk Okuma

Prof. Dr. Taha Parla, 4 Aralık’ta toprağa verilecek

Parla’nın kurucularından olduğu İletişim Yayınları: “Eserleri Cumhuriyet tarihine eleştirel yaklaşan literatürün yapı taşları arasındadır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Prof. Dr. Taha Parla, 4 Aralık’ta toprağa verilecek
Fotoğraf: Metis Yayınları

İletişim Yayınları’nın kurucularından, siyaset bilimi profesörü, çevirmen ve yazar Taha Parla’nın cenaze programı belli oldu.

80 yaşında hayatını kaybeden Parla, yarın (4 Aralık) Bebek Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İletişim Yayınları, yazarın vefatını dün (2 Aralık) şöyle duyurdu:

“Yayınevimizin kurucularından, dostumuz, yazarımız, çevirmenimiz Taha Parla'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri Cumhuriyet tarihine eleştirel yaklaşan literatürün yapı taşları arasındadır... Saygıyla anıyoruz…”

Taha Parla kimdir?
Taha Parla kimdir?
3 Aralık 2025

Metis Yayınları ise Parla’nın vefatının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:

“Türkiye’nin düşün dünyasına derin katkılar sunan, siyasal düşünce tarihimizin en önemli isimlerinden Taha Parla’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hepimize sabır ve güç diliyoruz.”

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Taha Parla Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi iletişim yayınları Metis Yayınları
