Prof. Dr. Taha Parla, 4 Aralık’ta toprağa verilecek

İletişim Yayınları’nın kurucularından, siyaset bilimi profesörü, çevirmen ve yazar Taha Parla’nın cenaze programı belli oldu.

80 yaşında hayatını kaybeden Parla, yarın (4 Aralık) Bebek Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İletişim Yayınları, yazarın vefatını dün (2 Aralık) şöyle duyurdu:

“Yayınevimizin kurucularından, dostumuz, yazarımız, çevirmenimiz Taha Parla'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri Cumhuriyet tarihine eleştirel yaklaşan literatürün yapı taşları arasındadır... Saygıyla anıyoruz…”

Taha Parla kimdir?

Metis Yayınları ise Parla’nın vefatının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:

“Türkiye’nin düşün dünyasına derin katkılar sunan, siyasal düşünce tarihimizin en önemli isimlerinden Taha Parla’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hepimize sabır ve güç diliyoruz.”

(TY)