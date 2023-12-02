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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Aralık 2023 16:57
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2023 20:24
2 dk Okuma

Prof. Dr. Sufyan Tayeh İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye beldesine düzenlediği saldırıda Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh ile bazı aile fertleri hayatlarını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/02/prof-dr-sufyan-tayeh-israil-saldirisinda-hayatini-kaybetti.jpg
Fotoğraf: Alhadet

İsrail ordusu, ‘insanı ara’nın sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılara şiddetini artırarak devam ediyor.

Anadolu Ajansı’nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail savaş uçaklarının Cibaliye’nin El-Faluce bölgesine düzenlediği saldırılarda Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh'in evi hedef alındı.

Saldırıda, Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Tayeh, büyük oğlu Sufyan ve bazı aile fertleri hayatlarını kaybetti.

Prof. Dr. Sufyan Tayeh kimdir?

Filistinli fizik profesörü Sufyan Tayeh, hem akademik hem de mesleki alanda Gazze Şeridi'nin önde gelen bilim insanları arasında yer alıyordu.

Teorik fizik ve uygulamalı matematik alanında profesörlüğe sahip olan Tayeh, 2021'de dünya genelindeki araştırmacılar arasında ilk yüzde 2'lik dilime girmişti.

Filistin'de, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Fiziksel, Astrofizik ve Uzay Bilimleri Kürsüsü sahibi olarak atanan Prof. Dr. Tayeh, "Genç Arap Bilim İnsanları" Abdulhamid Şuman ödülünü kazanmıştı.

Gazze’de ölü sayısı 15 bini aştı

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı basın açıklamasında, Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 15 bin 207 kişinin öldüğünü belirten Kudra, 40 bin 652 kişinin de yaralandığını aktardı.

El-Kudra ayrıca, İsrail güçlerinin alıkoyduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü ile 31 sağlık personelinin ağır insani koşullar altında, işkenceye tabi tutularak sorgulandığını kaydetti.

İsrail güçleri, 23 Kasım'da Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye ile bir grup sağlık çalışanını alıkoymuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

 

Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu Gazze Şeridi
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