ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2024 13:36
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2024 14:56
3 dk Okuma

Prof. Dr. Sözüer'den İmamoğlu davası yorumu: Yargı araç olarak kullanılıyor

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer, "İmamoğlu’na yönelik sistematik yargısal taciz sürdüğü sürece, halk bu davaların siyasi amaçlı olduğunu kabul edecektir” dedi.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gece saatlerinde bir kalabalığa hitap ederken görüntülenmiş. İmamoğlu, bir balkonda ya da yüksek bir platformda duruyor, elinde bir tablet veya not defteri tutuyor. Kalabalık, ellerindeki telefonların ışıklarıyla ortamı aydınlatmış durumda, coşkulu bir atmosfer hakim. Arka planda ise aydınlatılmış minareleriyle camiler görünüyor. Fotoğraf genel olarak miting havasını yansıtıyor ve İmamoğlu'nun kalabalık bir topluluğa hitap ettiği bir anı gösteriyor. Atmosferde hem bir politik konuşmanın ciddiyeti hem de destekleyici bir halk kitlesinin enerjisi hissediliyor.
Fotoğraf: Ekrem İmamoğlu Basın Ofisi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yargılandığı davanın, yarın (2 Ekim) görülecek duruşması öncesi bianet’e konuştu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu 2014-2019 döneminde 'ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan İmamoğlu'nun davası, muhalefete yönelik yargısal baskıların bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Sözüer, Türkiye’de ceza hukuku araçlarının siyasi muhalifleri baskı altına almak için kötüye kullanıldığını, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yargısal müdahalelerin arttığını belirtti. Özellikle bu sistemde cumhurbaşkanının hem yürütme hem de yargı üzerinde etkin olduğunu belirten Sözüer, İmamoğlu’na yönelik davaların siyasi amaçlı olduğunu vurguladı.

Hatırlatma: İmamoğlu'na açılan başka bir dava daha var. Kamuoyunda “ahmak davası” olarak bilinen bu dava, iki yıldır istinafta. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine “ahmak” ifadesini kullandığı iddiasıyla yargılandığı davada İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 yıl süreyle siyasi yasak cezası vermişti.

Yarın (2 Ekim) Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava ise; İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemi kapsıyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla hazırladığı iddianamede, İçişleri Bakanlığı ihbar eden olarak yer alıyor. İddianamede, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Davanın ilk duruşması ise 15 Haziran 2023’te görüldü.

Davanın 31 Mayıs 2024’te görülen duruşmasında Savcı, soruşturma aşamasındaki bilirkişi raporu ve kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğunu belirterek, yeni bilirkişi raporunun alınmasını istedi. Hakim, 3 kişilik yeni bilirkişi heyetinden raporun alınmasını karar verdi.

“Yargı yoluyla taciz”

Prof. Dr. Adem Sözüer, İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla yargılandığı davanın yarınki duruşmasına dair şu yorumu yaptı:

Türkiye’de ceza hukuku araçlarının kötüye kullanılarak siyasi muhaliflerin baskı altına alınması hatta yasaklarla siyasi rakiplerin tasfiyesi hep ciddi bir sorun olmuştur. Bu sorunlar yaşanmasın diye ülkemizde önemli reformlar yapıldı, ancak bu reformlar etkin olarak hayata geçmedi.

Özellikle yürütmenin hem yasama hem yargı üzerinde hakimeyet kurduğu ve kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığı Cumhurbaşkanlığı sisteminde, yargısal taciz yoluyla siyasete müdahale çok daha arttı. Çünkü bu sistemde cumhurbaşkanı aynı zamanda parti genel başkanı olarak HSK başta olmak üzere tüm yargısal atamaları belirleyen konumda. Böyle olunca siyasi rakiplere yönelik olarak, seçimlerin iptali, seçilmiş belediyelere kayyum atama veya Ekrem İmamoğlu örneğinde olduğu gibi suç olmayan tek bir sözü nedeniyle, yüksek hapis cezasına mahkum ettirip siyasi yasak getirilmek isteniyor.

Bu davada hapis cezası vermeyeceği anlaşılan hakim görevden alınmış yerine hapis cezası verecek hakim atanmıştı. Yürütme sahip olduğu yetkileri siyasi amaçlarla kullanıp, adalet bakanlığını, kimi müfettişleri, savcıları ve hakimleri siyasi rakiplerini önünü kesmek için seferber ediyor. Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak yapılan da bu. Ahmak davası toplumda büyük tepki toplayınca bu sefer, başka davalar gündeme getiriliyor ve getirilebilecek.

İhaleye fesat karıştırma, önemli bir suç, elbette soruştulmalı. Ama bu soruşturmaları partili gibi davranan müfettiş ve savcılar yaparsa ve daha soruşturma yürürken kişiler suçlu olarak ilan edilirse, bunların amacının gerçeği bulmak değil, siyasi rakiplerini yargı yoluyla engellemek olduğu aşikar. Bir ara İBB terör örgütleri mensuplarını işe aldı diye dönemin İçişleri bakanı açıklama yapmıştı. Ama bugüne kadar bir dayanak bulunamadığı için bu konuda dava bile açılamadı.

Yargı bağımsızlığı etkin olmadığı için yüksek makamların bu asılsız iddia ve dayanaksız suçlamalarını kimi kolluk ve savcılıklar emir telakki edip hukuka aykırı soruşturmalar yapıp davalar açabilirler. Ekrem İmamoğlu'na yönelik sistematik yargısal taciz sürdüğü sürece, halk bu davaların siyasi amaçlı kabul edecektir.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu ihaleye fesat karıştırma İBB İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ibb başkanlığı adem sözüer
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
METROPOLL'DEN İKİ İSTANBUL ARAŞTIRMASI
Ekrem İmamoğlu yüzde 48,6'ya yükselirken Murat Kurum yüzde 37,0'a düştü
28 Mart 2024
/haber/ekrem-imamoglu-yuzde-48-6-ya-yukselirken-murat-kurum-yuzde-37-0-a-dustu-293540
İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapisle yargılandığı dava ertelendi
15 Haziran 2023
/haber/imamoglu-nun-7-yila-kadar-hapisle-yargilandigi-dava-ertelendi-280374
İKTİDAR İSTANBUL'U KUŞATIYOR
İmamoğlu'ya yeni dava | "İhaleye fesat karıştırma"
12 Ocak 2023
/haber/imamoglu-ya-yeni-dava-ihaleye-fesat-karistirma-272716
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
METROPOLL'DEN İKİ İSTANBUL ARAŞTIRMASI
Ekrem İmamoğlu yüzde 48,6'ya yükselirken Murat Kurum yüzde 37,0'a düştü
28 Mart 2024
/haber/ekrem-imamoglu-yuzde-48-6-ya-yukselirken-murat-kurum-yuzde-37-0-a-dustu-293540
İmamoğlu'nun 7 yıla kadar hapisle yargılandığı dava ertelendi
15 Haziran 2023
/haber/imamoglu-nun-7-yila-kadar-hapisle-yargilandigi-dava-ertelendi-280374
İKTİDAR İSTANBUL'U KUŞATIYOR
İmamoğlu'ya yeni dava | "İhaleye fesat karıştırma"
12 Ocak 2023
/haber/imamoglu-ya-yeni-dava-ihaleye-fesat-karistirma-272716
diğer yazıları
KADINLARIN GÜNDEMİ
Yargıtay kararı onadı, fail tutuklanmadı: Şeyda’nın adalet çağrısını duyan var mı?
29 Eylül 2024
Yargıtay kararı onadı, fail tutuklanmadı: Şeyda’nın adalet çağrısını duyan var mı?
HASTA MAHPUSLAR İÇİN 653. F OTURMA EYLEMİ
Hasta mahpus Oduncu’nun ailesinden çağrı: Bırakın, tedavi ettirelim
28 Eylül 2024
Hasta mahpus Oduncu’nun ailesinden çağrı: Bırakın, tedavi ettirelim
CUMARTESİ ANNELERİ / İNSANLARI 1018. HAFTA
"Abdülmecit Baskın dosyası zamanaşımına uğratılmak isteniyor"
28 Eylül 2024
"Abdülmecit Baskın dosyası zamanaşımına uğratılmak isteniyor"
Yoksulluğun kadınlaşması ne anlama geliyor?
28 Eylül 2024
Yoksulluğun kadınlaşması ne anlama geliyor?
50 yaşından sonra kadın çalışan olmak: Yaş ve cinsiyet ayrımcılığı bir arada
26 Eylül 2024
50 yaşından sonra kadın çalışan olmak: Yaş ve cinsiyet ayrımcılığı bir arada
Sayfa Başına Git