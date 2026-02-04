Prof. Dr. Şemsa Özar mor bayraklarla son yolculuğuna uğurlandı

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün emekli öğretim üyelerinden, feminist iktisat alanının öncü isimlerinden Prof. Dr. Şemsa Özar, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Prof. Dr. Özar için düzenlenen cenaze töreni, Alsancak Hocazade Camisi’nde gerçekleştirildi. Törene ailesi, öğrencileri, meslektaşları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda kadın örgütü de katıldı. Kadın örgütlerinin gönderdiği çelenkler cami avlusunu doldurdu.

Kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Şemsa Özar, İzmir’de toprağa verildi. Özar, akademik yaşamı boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın emeği alanlarında yürüttüğü çalışmalarla, hem akademide hem de toplumsal mücadelede önemli izler bıraktı.

