KADIN
YT: Yayın Tarihi: 04.02.2026 17:08 4 Şubat 2026 17:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.02.2026 17:12 4 Şubat 2026 17:12
Okuma Okuma:  1 dakika

Prof. Dr. Şemsa Özar mor bayraklarla son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Özar için düzenlenen cenaze töreni, Alsancak Hocazade Camisi’nde gerçekleştirildi. Törene ailesi, öğrencileri, meslektaşları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda kadın örgütü de katıldı.

BİA Haber Merkezi

Prof. Dr. Şemsa Özar mor bayraklarla son yolculuğuna uğurlandı
Fotoğraflar: Kadın Örgütleri

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nün emekli öğretim üyelerinden, feminist iktisat alanının öncü isimlerinden Prof. Dr. Şemsa Özar, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Feminist İktisat, Uluslararası Feminist İktisat Birliği ve Şemsa Özar üzerine

Şemsa Özar kimdir?
3 Şubat 2026

Prof. Dr. Özar için düzenlenen cenaze töreni, Alsancak Hocazade Camisi’nde gerçekleştirildi. Törene ailesi, öğrencileri, meslektaşları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda kadın örgütü de katıldı. Kadın örgütlerinin gönderdiği çelenkler cami avlusunu doldurdu.

Kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Şemsa Özar, İzmir’de toprağa verildi. Özar, akademik yaşamı boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın emeği alanlarında yürüttüğü çalışmalarla, hem akademide hem de toplumsal mücadelede önemli izler bıraktı.

(EMK)

Şemsa Özar'a Armağan: Feminizm
