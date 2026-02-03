Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü emekli öğretim üyesi, feminist iktisat alanının önemli isimlerinden Prof. Dr. Şemsa Özar hayatını kaybetti.

Feminist İktisat, Uluslararası Feminist İktisat Birliği ve Şemsa Özar üzerine

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Özar’ın ölüm haberini Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, "Değerli hocamız, dostumuz ve çalışma arkadaşımız Şemsa Özar'ı kaybettik. Çok üzgünüz. Şemsa Hocamızı ilham veren çalışmaları ve duruşuyla hatırlayacağız" denildi.

Özar'ın cenazesi yarın (4 Şubat Çarşamba) öğle namazının ardından İzmir'de, Alsancak Hocazade Camisi’nden kaldırılacak.

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi’nin (KEİG) kurucu üyeleri arasında yer alan Özar, aynı zamanda 'Barış için Akademisyenler' bildirisinin imzacılarındandı.

Barış Akademisyenleri'nin sosyal medya hesabından yayımlanan taziye mesajı şöyle:

"İktisat profesörü, feminist, barış imzacısı, sevgili hocamız Şemsa Özar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçeklere sırt çevirmeyen, eşitlikçi ve barıştan yana bilginin üretilmesi için verdiği büyük emek mücadelemize ışık tutmaya devam edecek."

Eğitim-Sen üyesi Özar, 2015–2016 döneminde Uluslararası Feminist İktisat Derneği’nin (IAFFE) başkanlığını da yaptı.

Şemsa Özar kimdir?

Özar'ın bianet yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi’nin (KEİG) kurucu üyeleri arasında yer alan Özar, KEİG Platformu bünyesinde faaliyet yürüten Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) içinde de aktif olarak yer aldı. Prof. Dr. Özar, 2015–2016 döneminde Uluslararası Feminist İktisat Derneği’nin (IAFFE) başkanlığını yaptı.

Akademik çalışmalarıyla kadın emeği ve istihdamı, sosyal politika, kadınlar ve zorunlu göç, paramiliter yapılar, enformel istihdam ile mikro ve küçük işletmeler alanlarına önemli katkılar sunan Özar’ın çok sayıda araştırması ve yayını bulunuyor.

(EMK)