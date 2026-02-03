ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 03.02.2026 11:37 3 Şubat 2026 11:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.02.2026 15:52 3 Şubat 2026 15:52
Okuma Okuma:  2 dakika

Prof. Dr. Şemsa Özar hayatını kaybetti

Şemsa Özar'ın cenazesi yarın İzmir'de defnedilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Prof. Dr. Şemsa Özar hayatını kaybetti

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü emekli öğretim üyesi, feminist iktisat alanının önemli isimlerinden Prof. Dr. Şemsa Özar hayatını kaybetti.

Feminist İktisat, Uluslararası Feminist İktisat Birliği ve Şemsa Özar üzerine

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Özar’ın ölüm haberini Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, "Değerli hocamız, dostumuz ve çalışma arkadaşımız Şemsa Özar'ı kaybettik. Çok üzgünüz. Şemsa Hocamızı ilham veren çalışmaları ve duruşuyla hatırlayacağız" denildi.

Özar'ın cenazesi yarın (4 Şubat Çarşamba) öğle namazının ardından İzmir'de, Alsancak Hocazade Camisi’nden kaldırılacak.

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi’nin (KEİG) kurucu üyeleri arasında yer alan Özar, aynı zamanda 'Barış için Akademisyenler' bildirisinin imzacılarındandı.

Barış Akademisyenleri'nin sosyal medya hesabından yayımlanan taziye mesajı şöyle:

"İktisat profesörü, feminist, barış imzacısı, sevgili hocamız Şemsa Özar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçeklere sırt çevirmeyen, eşitlikçi ve barıştan yana bilginin üretilmesi için verdiği büyük emek mücadelemize ışık tutmaya devam edecek."

Eğitim-Sen üyesi Özar, 2015–2016 döneminde Uluslararası Feminist İktisat Derneği’nin (IAFFE) başkanlığını da yaptı.

Şemsa Özar kimdir?
3 Şubat 2026

Özar'ın bianet yazılarını buradan okuyabilirsiniz.

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi’nin (KEİG) kurucu üyeleri arasında yer alan Özar, KEİG Platformu bünyesinde faaliyet yürüten Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) içinde de aktif olarak yer aldı. Prof. Dr. Özar, 2015–2016 döneminde Uluslararası Feminist İktisat Derneği’nin (IAFFE) başkanlığını yaptı.

Akademik çalışmalarıyla kadın emeği ve istihdamı, sosyal politika, kadınlar ve zorunlu göç, paramiliter yapılar, enformel istihdam ile mikro ve küçük işletmeler alanlarına önemli katkılar sunan Özar’ın çok sayıda araştırması ve yayını bulunuyor.

(EMK)

şemsa özar Şemsa Özar'a Armağan: Feminizm
ilgili haberler
FEMİNİZM, EKOLOJİ, TOPLUMSAL DİRENİŞ
Feminist İktisat, Uluslararası Feminist İktisat Birliği ve Şemsa Özar üzerine
28 Temmuz 2022
/yazi/feminist-iktisat-uluslararasi-feminist-iktisat-birligi-ve-semsa-ozar-uzerine-265080
BİR KİTAP/ BERİL EYÜBOĞLU
Şemsa Özar'a Armağan: Feminizm, Ekoloji, Toplumsal Direniş
28 Haziran 2022
/yazi/semsa-ozar-a-armagan-feminizm-ekoloji-toplumsal-direnis-263781
AKADEMİSYEN YARGILAMALARI
Şemsa Özar'ın Beyanı
12 Ekim 2018
/haber/semsa-ozar-in-beyani-201618
FERHUNDE ÖZBAY ANMA KONFERANSI
Şemsa Özar: Kapitalist ve Patriarkal Sisteme Karşı Sloganımız ‘Yaşam’ Olmalı
10 Mart 2018
/haber/semsa-ozar-kapitalist-ve-patriarkal-sisteme-karsi-sloganimiz-yasam-olmali-195060
Uluslararası Feminist İktisat Birliği’nin Yeni Başkanı Şemsa Özar
20 Temmuz 2015
/haber/uluslararasi-feminist-iktisat-birligi-nin-yeni-baskani-semsa-ozar-166134
